Der er en forhøjet risiko for, at straffesager kan få et forkert udfald, når et nyt system med tolkning mandag træder i kraft.

Det mener advokat Kristian Mølgaard, der er formand for Landsforeningen af Forsvarsadvokater.

Rigspolitiet har sat tolkning i udbud, og vinderen er firmaet EasyTranslate A/S. En række tolke sagde imidlertid i vinter, at udbuddet betyder en nedgang i honoraret på mellem 15 og 25 procent. De har meldt fra.

De nye tider har gjort dommernes formand utryg.

- Det er et forkert sted at spare, sagde Mikael Sjöberg således til Politiken.

Også en forsker i tolkning er bekymret, skrev Information tidligere på måneden. De fremmedsprogede i Danmark kan få en forringet retssikkerhed, mener lektor Tina Paulsen Christensen fra Aarhus Universitet.

Nu siger forsvarernes formand op til premieren, at han frygter problemer - både når det gælder de praktiske forhold og kvaliteten.

- Jeg ved fra adskillige af de tolke, der plejer at blive anvendt, at de ikke ønsker at medvirke under de forringede vilkår. Det er min opfattelse, at det er nogle af de dygtigste tolke, siger Kristian Mølgaard.

Noget helt centralt i forbindelse med straffesager er ifølge formanden under pres. Nemlig at den tiltalte får lov til at forklare sig og får præcis besked om, hvad andre har sagt.

- Hvis detaljen ryger, så ryger retssikkerheden også, siger Kristian Mølgaard.

- Tiltroen til tolkningen gælder både for dem, der skal sige noget og blive tolket, og dem, der skal lytte til forklaringen. Og hvis kvaliteten generelt falder, så har vi et ringere produkt at bedømme skyld og ikkeskyld ud fra.

- Der er en betydelig risiko for, at sagen får et andet og ukorrekt udfald, end hvis tingene var blevet belyst korrekt, siger forsvarsadvokaternes formand.

Ifølge en underskriftsindsamling tilkendegav cirka 400 tolke i vinter deres protest mod de nye og forringede vilkår. Det tal er angiveligt øget til cirka 600.

I det gamle system stod Rigspolitiet også for sikkerhedsgodkendelsen af tolkene, som får adgang til særdeles følsomme oplysninger ved afhøringer hos politiet og i retten. Kristian Mølgaard siger, at han undrer sig over, at denne screening er overladt til firmaet selv.

I Københavns Byret oplyser administrationschef Michael Villemoes Larsen, at man har holdt et møde med EasyTranslate. Han ser ingen grund til at hive i alarmklokkerne. I hvert fald ikke endnu.

- Vi er nogenlunde fortrøstningsfulde. Vi håber det bedste og tror, at det nok skal komme til at gå, siger han.

Chefen tilføjer dog, at det nye system endnu ikke har stået sin prøve i praksis.

- Det vil vare nogen tid, før man kan sige noget sikkert om det, siger Michael Villemoes Larsen.