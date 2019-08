Forskning: Zinkoxid fjerner lugt under armene

Med et middel, der bruges i mange hverdagsprodukter, kan man dræbe såkaldte corynebakterier, viser forskning.

Ny forskning har fundet en løsning på lugtende armhuler. Midlet zinkoxid viser sig nemlig at kunne fjerne bakterier, der er skyld i lugt under armene.

- Zinkoxid påvirker cellen, så membranen går i stykker. Det virker ikke på alle bakterier, men på de bakterier, der ofte er skyld i lugt under armene, siger Khaled Ghathian, der har været ansvarlig for forskningsprojektets analyser.

Zinkoxid er et hvidt pulver, der bruges i en lang række almindelige produkter som gummi, plastik og som UV-beskyttelse. Nu viser det sig, at midlet også virker som lugtfjerner til ildelugtende armhuler.

I forskningsprojektet fra hospitalerne i Hvidovre og Bispebjerg fik 30 deltagere hver dag i 13 dage smurt zinkoxid under den ene armhule og et placebomiddel uden virkning i den anden.

Forskerne forsøgte at fjerne såkaldte corynebakterier, da de i sidste ende er skyld i, at armhuler kan lugte.

- De bakterier, vi har i armhulen, er jo en del af vores normalflora. Selve årsagen til, at vi får lugten, er, at vi producerer stoffer, som bakterierne nedbryder, siger Khaled Ghathian.

19 ud af de 30 deltagere havde corynebakterier. De fleste af dem oplevede ifølge bioanalytikeren, at lugten og væksten af corynebakterier fra armhulen med zinkoxid blev reduceret i forhold til den anden armhule.

Selv om Khaled Ghathian, der til daglig er bioanalytikerunderviser, blot har analyseret resultaterne, har forskningsprojektet skabt opmærksomhed omkring ham.

- Det at jeg har været en del af projektet har skabt omtale, som jeg ikke havde forventet. Der har været masse folk både her i landet og i udlandet, der har kontaktet os, siger han og kalder forskningsområdet "et hot emne".

Khaled Ghathian håber sammen med de andre folk bag den nye opdagelse, at resultaterne vil blive brugt til udvikling af deodoranter eller cremer med zinkoxid.