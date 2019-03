Forskere støtter forældres krav om minimumsnormeringer

Betingelserne for børn, der går i vuggestue og børnehave, har mange steder nået et punkt, der er så kritisk, at både forældre og forskere på området er dybt bekymrede.

Det har medført, at en forældrebevægelse nu gør oprør. Bevægelsen kræver flere voksne og bedre normeringer i dagsinstitutionerne, og det får opbakning fra forskere.

Det skriver Politiken.

Minimumsnormering vil være en god idé, vurderer Tomas Ellegaard, som blandt andet forsker i normeringer i daginstitutioner ved Center for Dagsinstitutionsforskning på Roskilde Universitet.

- Normeringerne er de seneste ti år stille og roligt og ubemærket blevet beskåret. Samtidig har det pædagogiske personale fået flere administrative opgaver.

- Der er blevet mindre tid sammen med børnene. Det tror jeg ikke, at der er nogen, der vil betvivle, siger Tomas Ellegaard til Politiken.

Forældrebevægelsen med sloganet "Omsorg til vores børn nu" har på bare to uger spredt sig til en lang række kommuner. Forældrene har planlagt lokale demonstrationer 6. april i foreløbig 43 byer fordelt over hele landet.

- Vi har fået nok af, at pædagogerne ikke har ordentlige rammer til at skabe den hverdag, som børn har brug for.

- De løber alt for stærkt. Og vi frygter for konsekvenser af det, der foregår, siger Sarah Louise Eskildsen-Mortensen, en af initiativtagerne, til Politiken.

I 2017 viste en medlemsundersøgelse fra pædagogernes fagforening, Bupl, at tre ud af fire pædagoger i løbet af dagen er alene med i gennemsnit 17 børn i gennemsnitligt 56 minutter.

Børnepsykolog, lektor og forsker i daginstitutioner ved Aarhus Universitet Grethe Kragh-Müller mener også, at der skal kigges på normeringer.

- Det er min bedste faglige vurdering, at det er rigtig skidt, at vi ikke har et øvre loft for, hvor mange børn der må være til én voksen i dagsinstitutionerne, siger hun til Politiken.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) anerkender ønsket om bedre normeringer.

- Jeg vil gerne være med til at løfte normeringerne i daginstitutionerne. Og det kommer vi også til at gøre i fremtiden, siger hun til Politiken.