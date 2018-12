Forskere søger svar om luftforurening hos tusindvis af bloddonorer

Oplysninger om 110.000 bloddonorer skal kobles med detaljeret viden om den luftforurening, som donorerne har været udsat for.

Det er ambitionen hos forskere bag et nyt forskningscenter, der mandag eftermiddag slår dørene op.

Aarhus Universitet står bag centret med navnet "Big Data Centre for Environment and Health", som får til huse på universitetets afdeling i Roskilde.

Big data er et begreb, der dækker over indsamling af enorme mængder af data ved hjælp af eksempelvis registre og biobanker.

- Vi vil prøve at finde ud af, hvordan bloddonorer påvirkes af luftforurening, siger professor Christian Erikstrup.

Det er oplysninger, der blandt andet kan bruges til at kortlægge, om der er en sammenhæng mellem luftforurening og udvikling af astma og allergi.

Bloddonorer er ifølge professoren det perfekte udgangspunkt, fordi deres sundhedstilstand skal være god for at blive accepteret som donorer.

Forskerne vil gøre brug af såkaldte biobanker med blodprøver fra donorerne.

Her vil man lede efter såkaldte biomarkører - det er en fællesbetegnelse for stoffer, der kan måles i vores blod.

Disse oplysninger skal sammenholdes med niveauet for luftforureningen i dagene, før donorerne blev tappet for blod.

- Vi vil måle på biomarkører i blodprøver, og så vil vi koble det med præcise oplysninger om luftforureningen på forskellige tidspunkter i donorernes liv, siger Christian Erikstrup.

- Vi kan bruge det til bedre at forstå, hvordan vores krop bliver påvirket af luftforureningen og dermed også til at få større mulighed for at afhjælpe nogle af de følgesygdomme, som forureningen kan lede til, siger professoren.

Det er velkendt, at luftforurening fra trafik og industrien kan have en indvirkning på vores sundhed.

Men det er endnu ukendt land, hvad det præcis er, der gør, at vi bliver syge.

- Det er for at forstå, hvad det er for mekanismer i kroppen, som bliver påvirket af forureningen.

- Vi ved fra studier, at der er en sammenhæng mellem luftforurening og udvikling af sygdomme, men vi ved stadig ikke præcist, hvorfor sygdommene opstår, siger Christian Erikstrup.

Forskerne skal nu søge myndighederne om tilladelse til at kunne sammenkoble data til studiet.

Det nye forskningscenter har modtaget 60 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden.