Forskere skal opfinde landbrugets svar på vindmøllen

Stor dansk landbrugsproduktion skal bevares, samtidig med at CO2-udslip sænkes, lyder mål for regeringen.

Solcelleanlæg, vindmøller og elbiler.

Inden for energi- og transportsektoren findes der teknologiske løsninger, der gør det muligt at nedbringe udslippene af drivhusgasser, samtidig med at man fortsat har lys i lampen, gang i vaskemaskinen og kan køre på arbejde.

Nu sender regeringen forskerne på jagt efter en tilsvarende løsning på landbrugsområdet.

En forskningspulje på 90 millioner kroner skal bruges på at forske i, hvordan landbruget kan reducere sin klimapåvirkning.

- Landbruget har siden 1990 reduceret udledningerne med 17 procent. Men der er brug for yderligere tiltag, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V).

- Landbruget udleder ganske meget CO2. Vi er nødt til at finde metoder, så vi kan sikre en lavere CO2-udledning fra landbruget, samtidig med at vi opretholder en stor landbrugsproduktion og en stor landbrugseksport.

Landbruget tegner sig for cirka en femtedel af den danske CO2-udledning.

Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) pegede for nylig på, at det vil være billigere for Danmark at nedbringe CO2-udledningen herfra end fra transport- og energisektorerne, sådan som regeringen satser på.

Det kan for eksempel ske ved at lægge afgifter på kvælstofholdig gødning. Men det har regeringen ikke aktuelle planer om.

- Umiddelbart er det ikke et formål i sig selv at påføre dansk landbrug udgifter, siger Lilleholt.

- Det handler om at finde metoder, som kan reducere udledningerne af CO2, uden at det fører til, at dansk landbrugsproduktion flytter ud af Danmark. Det vinder hverken landbruget eller det danske samfund på.

Spørgsmål: Tror du, at vi kommer uden om, at landbrugsproduktionen skal være mindre, hvis vi for alvor skal have bugt med CO2-udledninger?

- Det er det, opgaven går ud på. Det er at sikre, at vi fortsat kan have en stor dansk landbrugsproduktion, en stor dansk landbrugseksport og mange beskæftigede. Og samtidig sikre, at det sker med så lav CO-udledning som muligt. Der har vi simpelthen brug for forskning.

Spørgsmål: Handler det om, at I vil udskyde en upopulær beslutning om at stille større krav til landbruget?

- Det handler ikke om at udskyde nogen beslutninger. Det handler om at få fundet de rigtige metoder, så vi kan opretholde en stor dansk landbrugsproduktion og samtidig sikre, at der sker en CO2-reduktion.

Brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer peger på, at der også er brug for at finde mere nøjagtige metoder til at opgøre, hvor landbrugets emissioner kommer fra.

- Det er vigtigt for at se, hvor vi mest hensigtsmæssigt kan sætte ind, udtaler direktør Morten Høyer i en skriftlig kommentar.

- Vi skal have den dobbelte bundlinje for øje - altså hvor vi både får miljø- og klimagevinster, og hvor tiltagene også giver plus på landmandens økonomiske bundlinje.