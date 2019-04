Forskere sår tvivl om skoletest: Minister kaldt i samråd

Flere politikere på Christiansborg kræver undervisningsminister Merete Riisager (V) i samråd om de nationale test.

Det skriver Politiken tirsdag.

Politikerne vil have de nationale test undersøgt, efter en række forskere har sået tvivl om troværdigheden af testene.

Ifølge Jeppe Bundsgaard, der er professor på DPU ved Aarhus Universitet, fungerer de nationale test ikke.

Sammen med professor emeritus Svend Kreiner fra Københavns Universitet har han skrevet en forskningsrapport, der ifølge avisen dokumenterer, at læsetesten for 8.-klasse-elever rammer helt ved siden af elevernes færdigheder.

For testens sværhedsgrad på spørgsmålene er skæv, og det fører til misvisende resultater.

Eleverne får mellem 0 og 100 point, når de testes. Forskernes undersøgelser viser, at elever, der skulle være på et middelniveau på 50 point, i princippet lige så godt kunne få 16 eller 84 point.

- Vi bør stoppe med at bruge testene nu og her og undersøge alle nationale test. Man kan ikke være bekendt at teste børn og sige, at der skal foregå noget vigtigt - og så give dem et forkert resultat, siger Svend Kreiner til Politiken.

Det får nu blandt andre SF og Enhedslisten til at kalde ministeren i samråd.

- Det er en sønderlemmende kritik af de nationale test, siger Jacob Mark, undervisningsordfører for SF

- Vi bruger rigtig mange penge på at teste eleverne, og hvis det hverken er retvisende eller pædagogisk forsvarligt, mener jeg, at testen skal droppes helt. Eller, som forskerne foreslår, som minimum sætte testene i bero, indtil vi er sikre på, at resultaterne ikke er misvisende.

Ifølge Enhedslistens undervisningsordfører, Jakob Sølvhøj, er det "rystende", at forskerne har påvist, at de nationale test måler forkert og fører til misvisende resultater.

- Jeg vil straks kalde undervisningsministeren i samråd og bede hende redegøre for, hvilke konsekvenser hun vil tage af den nye undersøgelse.

- Står det til Enhedslisten får vi stoppet de nationale test nu og her, sådan som forskerne opfordrer til, udtaler han i en skriftlig kommentar til Ritzau.

De nationale test er nok skolehistoriens vigtigste og dyreste prestigeprojekt. De blev indført i 2010 og kostede ifølge

Undervisningsministeriet 110 mio. kr. at udvikle. Hvert år bruges der 14 mio. kr. på at gennemføre testene.