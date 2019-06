Danmark formår ikke at samle sin viden på klimaområdet, mener to forskere, der foreslår at etablere center.

Sommeren 2017 var våd og solfattig. Sommeren 2018 var bragende varm og tør.

Vejret er utilregneligt, og det vil to af Danmarks ledende klimaeksperter og professorer i klimaforskning forsøge at gøre op med ved at etablere et klimacenter i Danmark.

Det fremgår i et debatindlæg i Politiken, som Jens Hesselbjerg Christensen, Institut for Is-, Klima- og Geofysik på Københavns Universitet og Sebastian Mernild, direktør for det norske klimaforskningscenter Nansen Centeret, står bag.

- Det, vi nødig vil, er at blive taget på sengen ligesom sidste år, hvor landbruget tabte milliarder. Det har vi ikke råd til sker to eller tre gange i de kommende 10-20 år.

- Tænk, hvis vi allerede nu kunne forberede os på, om sommeren 2021 med høj sandsynlighed bliver kold som i 2017 eller tør som i 2018. Lige nu famler vi lidt i blinde, skriver Jens Hesselbjerg Christensen og Sebastian Mernild.

Begge har flere gange deltaget i arbejdet i FN's klimapanel, IPCC.

Forskerne peger på, at Danmark ikke formår at samle sin viden på klimaområdet. Derfor foreslår de at etablere et nationalt forskningscenter.

- Mens der i Danmark over de senere år er skåret ned på klimaforskningen, har man eksempelvis oprustet i Norge.

- En satsning, som vi i Danmark må tage ved lære af, skriver forskerne i debatindlægget.

Prisen vurderer de, vil ligger på 35 til 40 millioner kroner om året i mindst 10-12 år.