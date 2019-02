Forskere bag krigsudredning fraråder ny Irak-kommission

Det vil ikke bringe ny viden at sætte en kommission til at undersøge dansk krigsdeltagelse, vurderer forskere. S er lydhør.

En kommissionsundersøgelse af krigen i Irak vil ikke - ud over placeringen af et juridisk ansvar og en stillingtagen til krigens lovlighed - bringe noget nyt med sig.

Det vurderer både forskningslederen bag krigsudredningen, Rasmus Mariager, og lektor Regin Schmidt, der har været med til at skrive den 674 sider lange udredning om den danske deltagelse i Irakkrigen. Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

Begge forskere har tidligere været med i PET-kommissionen, og på baggrund af de erfaringer fraråder de en kommissionsundersøgelse.

- Hvis man laver afhøringer, så klapper folk i. Afhøringerne i en kommission er en perfekt måde at sikre, at der ikke kommer noget ud af de afhørte, siger Regin Schmidt til Jyllands-Posten.

Forskerne peger på, at de har haft "fri og uhindret adgang til alle de dokumenter, som blev oversendt til den lukkede Irak- og Afghanistan-kommission," ligesom de har fået adgang til alt øvrigt skriftligt materiale, som de har anmodet om, til den historiske udredning.

Anders Fogh Rasmussen (V) og Per Stig Møller (K), der i 2003 var henholdsvis statsminister og udenrigsminister, da Danmark besluttede at gå i krig med Irak, har "været meget åbne, stået til rådighed og delt ud af deres viden og givet adgang til bl.a. dagbøger og private arkiver".

- Jeg kan simpelthen ikke se idéen med at oprette en kommission. Det er at løse en politisk uoverensstemmelse retligt, siger Rasmus Mariager til Jyllands-Posten.

Kort efter forskernes offentliggørelse af krigsudredningen tirsdag i denne uge efterspurgte Enhedslisten, Alternativet, SF og De Radikale en kommissionsundersøgelse for at komme til bunds i historien.

Skal det kunne lykkes efter et valg, kræver det som minimum støtte fra Socialdemokratiet, som endnu ikke har taget stilling i sagen.

Men når de to forskere fraråder en sådan kommission, gør det indtryk, lyder det fra Socialdemokratiets forsvarsordfører, Nick Hækkerup.

- Vi noterer selvfølgelig, at de, der har stået for udredningen, mener, at en kommission ikke vil give meget merværdi, siger han og kvitterer for, at forskerne i hans optik har afleveret en krigsudredning med "betydelig substans".