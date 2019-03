Forskere: Derfor kan fakta ikke overbevise vaccinemodstandere

Vaccinemodstandere har været der siden vaccinens begyndelse, og trods omfattende forskning er det ikke lykkes at udrydde modstanden. Ifølge forskere er vaccinemodstanderne ofte faktaresistente og præget af følelser samtidig med, at de overvurderer deres egen viden og mangler tillid til sundhedsmyndighederne.

- Jo mere vi modbeviser dem, jo mere resistente bliver de. Det er lidt deprimerende, når vi påstår, vi lever i et oplyst demokrati, hvor man skulle tro, at folk er villige til at lade sig informere af videnskabelige indsigter, siger professor David Budtz Pedersen fra Institut for Kommunikation og Psykologi ved Aalborg Universitet.

Herhjemme har vi en epidemi af mæslinger , som indtil videre har smittet fem voksne og et spædbarn. Men på trods af epidemien, kan det blive svært at overbevise vaccineskeptikerne om fordelene ved en vaccine, vurderer to forskere, avisen Danmark har talt med.

For blot 16 år siden døde 750.000 mennesker på verdensplan årligt af mæslinger. I dag er antallet faldet voldsomt, og dermed kan inddæmningen af mæslinger tilskrives endnu en af vaccinationshistoriens succeser. Alligevel trues udryddelsen af mæslinger af vaccinemodstandere, der i disse år ser ud til at vokse i antal globalt set, advarer WHO.

I år 2000 døde 750.000 mennesker på verdensplan årligt af mæslinger, som var den femte hyppigste årsag til død hos børnunder fem år. I 2016 var vi nede på 90.000 dødsfald som følge af sygdommen. Faldet skyldes omfattende vaccionationsprogrammer verden over.I Danmark har vi i øjeblikket en epidemi af mæslinger. Når mæslinger kan sprede sig i Danmark skyldes det, at vi endnu ikke har opnået flokimmunitet overfor sygdommen, fordi andelen der bliver vaccineret mod mæslinger er for lav.Det betyder, at de der ikke er vaccineret, fordi de er for små eller ikke kan tåle vaccinen, ikke er beskyttet af gruppen som er vaccineret. Derfor har blandt andre Mitzi Krabbe Hou opfordret danske forældre til at tage ansvar og vaccinere deres børn , så hendes søn ikke risikerer at blive smittet og dø af sygdommen, han ikke kan vaccineres imod på grund af en immundefekt.Alle, der endnu ikke er beskyttet mod mæslinger, kan få en gratis vaccination hos lægen.

Vaccineskeptikere demonstrerer foran Kongressen i delstaten Washington for at udtrykke deres vrede over obligatoriske vaccinationsprogrammer. Over de seneste 20 år er vaccineskeptikerne blevet mere velorganiserede, men i virkeligheden er de klassiske konspirationsteoretikere som de, der mener, at det i virkeligheden er 1000 jødiske familier, der styrer hele verden, vurderer professor David Budtz Pedersen fra Institut for Kommunikation og Psykologi ved Aalborg Universitet. Arkivfoto: Lindsey Wasson/Reuters

Vaccinemodstandere er blevet velorganiserede

Forskernes vurdering understøttes af, at myten om, at mæslingevaccinen kan give autisme fortsat florerer på de sociale medier, selvom den er blevet aflivet to gange i Danmark senest med et stort studie, der har fulgt over 600.000 børn. Samtidig skriver vaccinemodstandere i lukkede facebookgrupper, at mæslingevaccinen kan give kræft. En påstand der ligesom påstanden om autisme er blevet modbevist af videnskaben.

Vaccineskeptikere er de sidste 20 år blevet utroligt velorganiserede verden over på internettet. Det betyder, at flere danskere end tidligere kan komme til at stifte bekendskab med vaccinemodstandernes kritik

- Meget af det er relativt professionelt skruet sammen og kan virke ret overbevisende, hvis man ikke er trænet i stoffet eller er læge. Den almindelige borger får hurtigt indtryk af, at der er noget, som taler for og imod vacciner, og at der er gode argumenter på begge sider. Det kan være svært at gennemskue, at evidensen er så entydig mod vaccineskeptikerne, som den faktisk er, siger Frej Klem Thomsen, der har forsket i vaccineskepsis.