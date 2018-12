Forsker: Mænd i videoer knyttet til drab i Marokko er de samme

Flere personer, der optræder i to videoer knyttet til efterforskningen af dobbeltdrabet i Marokko, er med al overvejende sandsynlighed de samme.

Det vurderer Tore Refslund Hamming, gæste-ph.d.-studerende med fokus på militant islamisme ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis) og Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze.

Begge videoer har floreret på sociale medier.

- Jeg har set begge videoer - både den, hvor flere mænd angiveligt slår en af pigerne ihjel, og den video, hvor fire mænd sværger troskab til Islamisk Stat, siger han.

- Man kan høre dem tale på begge videoer, og på den baggrund føler jeg mig meget overbevist om, at der er tale om de samme personer i de to videoer.

Mændene, der i en video sværger troskab til IS, er muligvis de fire mistænkte, der er anholdt i sagen om drabene på en norsk og en dansk kvinde.

Torsdag aften lød det fra både danske og norske efterretningstjenester, at de efterforsker ægtheden af videoerne.

Den marokkanske anklagemyndighed har bekræftet ægtheden af videoen af mændene, der sværger troskab, dog uden at uddybe yderligere.

Tore Refslund Hamming føler sig sikker på, at troskabsvideoen har forbindelse til Islamisk Stat.

- Det er kun helt særlige folk, der i første omgang er i besiddelse af sådan en video. Kun folk, der står centralt i forhold til Islamisk Stat, siger Tore Refslund Hamming.

- Det er Islamisk Stat som gruppe, der har offentliggjort det her, men de her gjort det på en lidt mere uofficiel måde, så deres officielle medieapparat ikke skulle kobles sammen med det, forklarer han videre.

Som en del af sit arbejde følger forskeren Islamisk Stat på sociale medier, hvor organisationen er særligt aktiv på den krypterede platform Telegram, forklarer han.

Han fortæller også, at han har kontakt til personer med forbindelse til organisationen.

Og det er en utraditionel, men strategisk begrundet fremgangsmåde, når videoen kommer frem nu, vurderer han

- Normalt vælger IS først at gå ud og tage ansvar for et angreb, når gerningsmændene er døde, siger han.

- Men Islamisk Stat er et sted lige nu, hvor al omtale er god omtale. For dem handler det om at få drejet fokus over på, at de står bag det her angreb. Selv om det sætter de fire mistænkte i en rigtig dårlig situation, har IS vurderet, at det var rigtigt for organisationen IS at sige, at de har noget med angrebet at gøre, siger Tore Refslund Hamming.