Forsker: Konstante forandringer dræner folkeskolen for energi

Det er vigtigt at justere folkeskolen, men man må ikke forandre folkeskolen hele tiden, mener forskningschef.

Danmark har førertrøjen på i EU, når det handler om uddannelse, men der hersker også en reformtræthed.

Det vurderer en ny rapport fra EU-Kommissionen ifølge Politiken.

Rapporten kommer på et tidspunkt, hvor politikerne forhandler om nye justeringer af folkeskolen. Og forsknings- og udviklingschef på VIA University College Andreas Rasch-Christensen opfordrer til mådehold i forhold til nye ændringer.

- Det er vigtigt, at hver gang man justerer og laver forandringer, så skal det basere sig på viden om skolen - og ikke blot nogle politiske uenigheder.

- Samtidig kan man heller ikke forandre hele tiden. Så dræner man skolen for energi. Omvendt kan vi heller ikke bare lade en reform køre i 12 år, uden at se om den har en effekt, siger han.

Han peger på, at man kan godt kan lave mindre ændringer af folkeskolen. Eksempelvis kan politikerne i højere grad give skolerne selvbestemmelse over, hvordan de laver lektiecaféer.

- Jo færre strukturelle bindinger, man kan lægge på skolen og jo større grad af frihed, jo bedre vilkår får skolen også. Og det får antageligt også en betydning for elevernes faglige udvikling, siger han.

Igen og igen er folkeskolen blevet kritiseret, men i rapporten fra EU-Kommissionen indtager Danmark en solid fjerdeplads, når det gælder afgangselevers evner inden for læsning, matematik og naturfag.

Pladsen er blandt 28 EU-lande samt yderligere fem lande.

Andreas Rasch-Christensen mener dog, at man skal være påpasselig med at lægge for meget i, hvilken placering Danmark har.

- Selvfølgelig kan rapporten bruges til at sige, at den danske folkeskole klarer sig ganske fornuftigt. Det vidste vi sådan set også godt. Man kan dog ikke bruge rapporten så meget til at se, hvordan Danmark placerer sig på en europæisk rangliste.

- Man skal se på, hvordan det enkelte land udvikler sig, siger han.

I en mail skriver undervisningsminister Merete Riisager (LA), at formålet med forhandlingerne ikke er at lave en ny reform af folkeskolen.

Hun skriver dog, at ansvarlige politikere heller ikke kan "sidde på hænderne", når der ikke er set "fremgang på de ambitiøse reformmål".