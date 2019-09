Forsker: Hjemmepasning er et problem i familier uden overskud

Dansk Folkeparti vil betale forældre for at passe børn hjemme. Forsker ser problemer for hjem uden overskud.

I familier med manglende overskud hos forældrene vil det kunne sætte børns udvikling tilbage, hvis de bliver passet hjemme de første år af deres liv i stedet for at gå i institution.

Sådan lyder det fra børne- og familieforsker Per Schultz Jørgensen, professor emeritus og tidligere formand for Børnerådet.

Vurderingen kommer på bagkant af et forslag fra Dansk Folkeparti, der vil give forældre op til 19.000 kroner om måneden for at passe deres børn hjemme i barnets første fire år.

- Det vil være et problem med forældre, der ikke har overskud til at stimulere deres børn. En svag hjemmepasning kan sætte børn for sent i gang med en positiv udvikling, siger Per Schultz Jørgensen.

- Det bliver meget let passiv pasning, hvor børnene ender med at kigge ned i en skærm eller skal beskæftige sig selv.

- Dermed får børnene ikke de påvirkninger, der er fra stimulerende udfordringer fra kammerater eller pædagogiske programmer i en daginstitution, siger Per Schultz Jørgensen.

DF begrunder forslaget med, at det vil styrke familien, og at forældre med de 19.000 kroner får en reel mulighed for selv at vælge.

For at kunne få tilskuddet skal man have været i job eller uddannelse i tre af de sidste fire år. Familier i ghettoområder vil ikke kunne få det.

Per Schultz Jørgensen ser dog ingen problemer i, at børn fra ressourcestærke familier bliver passet hjemme.

- Hvis det er en forælder, der selv ønsker at gå hjemme og har ressourcerne, vil de kunne give deres børn en masse stimulerende udfordringer og sikre, at børnene får kammerater, som man ville få i en vuggestue eller børnehave.

- Der kan også være sarte og sårbare børn, der har gavn af, at mor eller far går længere hjemme, end barselsorloven tillader, og for dem vil det være godt at være længere hjemme, siger han.

Per Schultz Jørgensen mener dog i stedet, at man skulle se på muligheder for at forlænge barselsorloven frem for DF's forslag, fordi han heller ikke ser idéen passe ind i Danmark.

- Vi har en familiemodel i Danmark, der i høj grad bygger på to forsørgere med to forældre, der er uddannet og arbejder.

- Vores model bygger på ligestilling, og at man trygt kan sende sine børn hen i en god daginstitution, siger Per Schultz Jørgensen.