Forsker: Færre unge i yderområder vil få uddannelse

Med to timers transport til en ungdomsuddannelse bliver det nemmere at vende sig om i sengen. Fusioner og økonomisk pres koster uddannelse hos unge i mindre samfund. Busruter bestemmer unges søgemønstre på Lolland-Falster.

- Transporttiden er en selvstændig forklaring på, at mange holder op. Frafald begynder med fravær: Man vågner den vintermorgen, hvor himlen står i ét, og skal lige ud cykle tre kilometer til busstoppestedet og lige sidde halvanden time i bussen. For mange bliver det nemt at vende sig om i sengen og sove videre, konstaterer Peter Koudahl.

Avisen Danmark beskrev i går, hvordan gymnasier, handelsskoler og erhvervsuddannelser risikerer at lukke med de små ungdomsårgange frem til 2030, og netop nærheden til en skole er en klar faktor, hvis man vil fastholde unge på en uddannelse frem til den dag, hvor de står med eksamensbeviset i hånden.

En lukning af 60 ungdomsuddannelser i Danmark vil betyde, at færre unge får en uddannelse. Konklusionen er klar fra Peter Koudahl, som forsker i uddannelse ved institutionen Vive, det nationale analyse- og forskningscenter for velfærd.

Nedskæringer

Danske Regioner har analyseret den demografiske udvikling for 16-19-årige og holdt de færre unge op mod dagens uddannelsesinstitutioner. Unge i byer som Tønder, Toftlund, Struer, Lemvig og Grenå vil i fremtiden få længere gymnasiet, handelsskolen eller en faglig uddannelse som tømrer eller elektriker.

Gymnasier og erhvervsuddannelser er i forvejen hårdt af omprioriteringsbidraget med årlige nedskæringer på to procent, og ifølge Peter Koudahl sætter økonomien og de små årgange alle former for ungdomsuddannelser i en svær situation.

- Institutionerne står i et catch 22, hvor institutionerne efter en fusion flytter fagene rundt til færre steder for at få en fornuftig drift. Skolerne bliver stadigt mere centraliserede, og derfor får nogle elever længere til deres uddannelse, siger Peter Koudahl.