Fyn: Kundepunktlighed. Det handler ikke om, hvor præcise kunderne er, men derimod hvor præcis en service kunderne får, og det er et begreb, som DSB opgør hver måned. De nyeste tal fra statsbanerne opgør punktligheden i januar, og de er delvist påvirket af dødsulykken på Storebæltsbroen 2. januar.

- Året begyndte med en tragisk oplevelse med ulykken på Storebæltsbroen, der satte sit præg på togtrafikken over Fyn og i hele landet. Desuden har flere signalfejl og en personpåkørsel givet aflysninger og forsinkelser, så januar har på mange måder været en barsk oplevelse for mange, der har krævet tålmodighed fra de rejsende, siger Tony Bispeskov, informationschef i DSB, i en pressemeddelelse.

Alligevel kan DSB glæde sig over, at man næsten nåede månedens mål for punktlighed i trafikken over Vestfyn (dvs. mellem Odense og Kolding/Fredericia). Målet er, at mindst 83,4 procent af passagererne skal være fremme med mindre end tre minutters forsinkelse, og i januar lykkedes det at få 82,6 procent af passagererne frem med under tre minutters forsinkelse.

Knap så godt ser det ud, når man kigger særskilt på morgenmyldretidstrafikken mellem klokken 6.00 og 9.00. Her nåede i januar kun 77,6 procent af passagererne frem til tiden. Bedre gik det dem, når de skulle hjem om eftermiddagen - mellem klokken 15 og 18 var kundepunktligheden 89,3 procent.