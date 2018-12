Formodet LTF'er sigtes for at opholde sig på gaden

I politiets forsøg på at tæmme Loyal To Familia er en mand blevet anholdt for at gå på gaden på Nørrebro.

For første gang siden nedlæggelsen af et forbud mod Loyal To Familia (LTF) er en person blevet sigtet for at have overtrådt sit såkaldte opholdsforbud.

Ifølge politiet går forbuddet på, at det formodede bandemedlem ikke må opholde sig inden for et specifikt areal på indre Nørrebro, hvor LTF-medlemmer ofte hænger ud.

Den anholdte kræves nu fængslet i et grundlovsforhør, oplyser specialanklager Andreas Emil Christensen.

- Det er mig bekendt vores første sag om sådan et forbud, siger specialanklageren inden torsdagens retsmøde.

Den 34-årige mand blev anholdt, da han onsdag aften klokken 20.36 opholdt sig ud for Blågårdsgade 31.

Netop den del af gaden har det formodede bandemedlem fået at vide, at han ikke må opholde sig på. Det samme gælder Blågårds Plads.

Af sigtelsen fremgår det, at manden fik meddelt forbuddet 8. november 2018, og at dette forbud strækker sig et år frem.

Den anholdte er i forvejen tiltalt for ved en anden lejlighed at have været iført en sort kasket påtrykt et hvidt "F". I anklageskriftet hævdes det, at netop det bogstav er et erstatningskendetegn for Loyal To Familia (LTF).

Denne forbrydelse skete ifølge anklagemyndigheden kort før midnat 13. september 2018 på Blågårds Plads i København.

Også i Nordsjælland er tre mænd blevet tiltalt for at videreføre den forbudte forening. Ligesom den anholdte københavner var de ifølge anklagemyndigheden i besiddelse af sorte kasketter påtrykt hvide "F"er.

De blev varetægtsfængslet 21. september og løsladt godt en måned senere. Sagen mod dem kommer for retten 3. og 11. januar.

Forbuddet mod Loyal To Familia er landsdækkende og blev nedlagt 4. september i år af Københavns Politi efter bemyndigelse fra regeringen.