Formand for Danske Ældreråd trækker sig efter trusler om vold

Landsformanden for Danske Ældreråd, Erik Stagsted, har trukket sig med øjeblikkelig virkning fra sin post.

Det sker på grund af anonyme trusler om vold, der er blevet sendt til hans private adresse. Det skriver Berlingske.

I et brev skriver en anonym afsender blandt andet: "Gid du må kvæles i dit eget lort". Uddrag af truslerne har Erik Stagsted selv lagt op i et opslag på Facebook.

Ifølge den nu tidligere landsformand er det femte gang, han modtager et trusselsbrev sendt direkte til hans privatadresse. Derudover har han modtaget adskillige e-mails med lignende trusler.

Flere af truslerne mod Erik Stagsted går på, at "et utal af sjællandske ældreråd vil udmelde sig af Danske Ældreråd", hvis han valgte at genopstille.

Og det er også en afgørende årsag til, at Stagsted nu trækker sig.

- Jeg er så engageret i Danske Ældreråd, og organisationen betyder så enormt meget for mig, at jeg ikke vil være årsagen til, at nogen melder sig ud, hvis det virkelig skulle komme så vidt. Det ønsker jeg ikke for Danske Ældreråd, siger Erik Stagsted til Berlingske.

På Danske Ældreråds hjemmeside fremgår det, at landsformanden har trukket sig af "personlige årsager".

Erik Stagsted har været formand i to år, og det er specielt siden jul, at truslerne er blevet flere og grovere i tonen, forklarer han.

- Det er mange henvendelser - både på mail og breve - hvor der blandt andet har stået, at jeg er komplet idiot og aldrig skulle have været valgt som landsformand. At jeg ikke har haft overblik over noget som helst i organisationen, siger Erik Stagsted.

Afsenderen eller afsenderne er som sagt anonyme, og selv om alle brevene er poststemplet i København, ved han ikke, hvem der står bag.

Dog tyder noget på, mener Stagsted, at afsenderen er godt inde i organisationens daglige arbejde. Flere af brevene indeholder nemlig informationer, som tyder på, at afsenderen er godt informeret om Danske Ældreråds gøren og laden.

Erik Stagsted er vred over, at mennesker, der bruger tid og energi på at arbejde frivilligt, skal udsættes for trusler. For ham blev det for meget.

- Hverken jeg eller min familie kan holde til det her. Det kan vi simpelthen ikke, siger Erik Stagsted, der endnu ikke ved, om han vil gøre mere ved sagen.