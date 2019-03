Formænd for rektorer og elever kalder optrin for enlig svale

Der er ikke behov for at sætte ind med nye retningslinjer på gymnasier efter gårsdagens optrin, mener formand.

Politikerne skal ikke være utrygge ved at besøge landets gymnasier efter et optrin på Ørestad Gymnasium, hvor undervisningsministeren blev mødt af buh-råb og skældsord.

Det mener både formanden for Danske Gymnasier og formanden for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS).

Begge formænd mener ikke, der er behov for at sætte ind med retningslinjer eller sikkerhedsforanstaltninger, når politikerne turnerer landets gymnasier i forbindelse med det kommende Folketingsvalg.

- Lad os lade det være en enlig svale, så det ikke skal være nødvendigt, at vi indfører særlige sikkerhedsforanstaltninger, siger Birgitte Vedersø, der er formand for Danske Gymnasier og rektor på Gefion Gymnasium.

Optrinnet på Ørestad Gymnasium udspillede sig, da undervisningsminister Merete Riisager (LA) besøgte på gymnasiet. Ministeren måtte derfor afbryde sit besøg.

TV2 Lorry beskriver, at ministeren blev "buh'et" ud, og at eleverne var mødt frem med bannere.

Ifølge Altinget blev der også kastet mønter og råbt "luder" efter ministeren.

Formanden for DGS, Malte Sauerland-Paulsen, tager stærkt afstand til episoden men mener også, at der er tale om et enkeltstående tilfælde.

- Jeg kan ikke se, hvorfor man som politiker skulle føle sig usikker ved at besøge landets gymnasier fremover. Det er et ekstremt tilfælde, og jeg har aldrig hørt om noget lignende før, siger Malte Sauerland-Paulsen.

Ifølge formanden for DGS skyldtes protesterne en utilfredshed med nye fraværsregler og besparelser.

- Mange gymnasieelever føler, at Merete Riisager taler hen over hovedet på dem. Men det legitimerer ikke de ting, der er gjort, siger han.

Han henstiller til, at gymnasieelever taler med ledelsen, hvis de planlægger protester under politikerbesøg på deres gymnasium.