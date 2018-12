Forlag vil skabe Danmarks største opslagsværk nogensinde

Gyldendal genopliver onlineleksikonet Den Store Danske og går samtidig sammen med det topografiske opslagsværk Trap Danmark, der udgives af Gad.

Det skriver Gyldendal i en pressemeddelelse.

De to selskaber vil i løbet af de kommende år skabe en digital portal med indhold fra begge værker og muligvis flere andre relevante værker.

Den nye portal skal ifølge forlagenes ambitioner blive "det største danske opslagsværk nogensinde".

- Trap Danmarks nye udgave, der har bidrag fra op mod 1000 forskere og eksperter, samler alt væsentlig viden om Danmark i dag og vil sammen med Den Store Danske udgøre et unikt værktøj for alle i Danmark, siger Joachim Malling, bestyrelsesformand for Trap Danmark, i pressemeddelelsen.

Den Store Danske er imidlertid ikke blevet opdateret siden august 2017. Det skyldes, at det ikke har været muligt at finansiere driften af det internetbaserede opslagsværk.

Men regeringen har inkluderet opslagsværket i den netop aftalte finanslov, så der i årene 2019-2022 er afsat 23 millioner kroner til en opdatering af værket, der stadig er hyppigt anvendt.

- Den Store Danske bliver fortsat brugt i enormt omfang, og der er særligt i uddannelsessammenhæng behov for en portal, hvor man kan finde troværdig, forskningsbaseret viden, udtaler Morten Hesseldahl, administrerende direktør i Gyldendal, i pressemeddelelsen.

Det forventes, at en fuldt opdateret udgave af Den Store Danske og størstedelen af den ny udgave af Trap Danmark vil være tilgængelig på et tidspunkt i 2020.