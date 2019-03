Forfatterprisvinder sætter ord på at være anderledes

For anden gang vinder Jesper Wung-Sung Kulturministeriets Forfatterpris for bogen Alfred og gabestokken.

Kulturminister Mette Bock (LA) uddeler torsdag årets Forfatter- og Illustratorpris for børne- og ungdomslitteratur.

Vinderen af Forfatterprisen 2019 er Jesper Wung-Sung. Han løb også af med prisen i 2010.

Hans bog, Alfred og gabestokken, handler om unge Alfred, der ryger i gabestokken for majestætsfornærmelse, hvilket bliver startskuddet til en sær, fastlåst dannelsesrejse.

For kulturminister Mette Bock er prisen et værktøj til at vise, hvor "afgørende vigtig" litteratur er for børn og unges dannelse.

- For med børnelitteratur kan vi som helt små blive talt til i form af vores sanser og få åbnet en forståelse for os selv og ikke mindst andre mennesker, siger hun.

Betina Falsing har været en del af årets Forfatterpris-jury. Til daglig er hun bibliotekar på Tingbjerg Bibliotek og medlem af Selskabet for Børnelitteratur.

Hun mener, at Wung-Sung vinder, da han har begået, hvad hun kalder "en litterær maggiterning".

- I Alfred og Gabestokken er der et miks af kendte ingredienser, som skaber en helt ny og vidunderlig smag, siger Betina Falsing.

Med historien om Alfreds sære skæbne har Wung-Sung ifølge Betina Falsing pakket et utal af moderne sociale temaer og tabuer ind i den velkendte eventyrgenre.

- Det er meget kvikt, da eventurgenren på mange måder sidder i vores kulturelle dna. Så læseren er tryg, selv om det er store emner, der bliver taget op, siger hun.

Genreblandingen og Jesper Wung-Sungs levende, humoristiske skrivestil er med til at gøre bogen tilgængelig og underholdende for børn og voksne i alle aldre.

Det har også været en del af juryens overvejelser.

- Stor børnelitteratur - og stor litteratur i det hele taget - taler i flere kanaler, og det gør Wung-Sung også her. Der er så mange måder at tolke bogen på, alt efter hvor du er i livet, og hvordan du har det, siger Betina Falsing.

Årets Illustratorpris går til Anna Jacobina Jacobsen for sin ordløse debutbog Ø.

- Hun har udgivet et værk, hvor hun uden ord taler til både følelser og fantasi, siger kulturminister Mette Bock.

Ud over æren tildeles prisvinderne 75.000 kroner.