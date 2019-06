Forfatter skrev for at betale regningen

Ken Follett ved, hvordan man skruer en historisk roman sammen. Det har nemlig gjort ham til en af verdens bedst betalte forfattere.

En opgørelse fra 2008 viste, at han alene det år skrabede 104 millioner kroner sammen. Samlet har han solgt over 150 millioner bøger ifølge Forfatterweb.

Lørdag 1. juni fylder walisiske Ken Follett 70 år.

Den storsælgende forfatter siger selv, at det er et mål for ham at skrive så enkelt, at man aldrig er nødt til at læse sætningerne to gange.

I de seneste år har han fået enorm succes med sit romanprojekt Century-trilogien. I bøgerne fortælles det 20. århundredes dramatiske begivenheder gennem en walisisk, engelsk, tysk, russisk og amerikansk familie.

Follett fortalte i 2008 til Oprah Winfrey, at han begyndte at skrive bøger for at kunne betale sin bilregning:

- Min bil brød sammen, og det ville koste 200 pund at få den fikset, og jeg havde ikke pengene.

- Jeg sagde til min første kone, Mary: "Jeg ved, hvordan vi får bilen tilbage. Jeg skriver en thriller". Hun svarede: "Oh yeah?".

Follett voksede op i Wales i en stærkt religiøs familie, hvor han blandt andet ikke måtte se tv eller gå i biografen. I stedet greb han til bøgerne, skriver bogforlaget Rosinante & Co, der udgiver forfatteren på dansk.

Efter at han havde studeret filosofi i London, begyndte han at arbejde som journalist, imens han brugte sine aftener og weekender på at skrive romaner. Her nåede han at udgive flere bøger under pseudonym.

Først da han udgav spionromanen "Nålens øje" i 1978, var han så tilfreds, at han ville skrive sit eget navn på bogens omslag.

Og han fik ret. Bogen blev i 1981 omsat til en film med Donald Sutherland i hovedrollen.

Bogens succes gjorde, at han kunne forlade jobbet som journalist og begynde at skrive på fuldtid.

I 1989 fasttømrede han sit navn på alverdens bogreoler, da han udgav middelalderromanen "Jordens søjler".

Follett er også politisk interesseret og blev i slutningen af 1970'erne involveret i det britiske parti Labour.

Forfatterens nuværende kone, Barbara Follett, var parlamentsmedlem for Labour fra 1997 til 2010.

Når Follett ikke skriver bøger, er han bassist i bandet Damn Right I Got The Blues.