Forfatter lovede sin kone at fortsætte

Henning Mortensen har levet som forfatter siden 1973. Han har langt over 50 litterære værker bag sig, ligesom han har teaterstykker og radiospil på samvittigheden. Men det er ikke slut endnu.

Fredag den 12. juli fylder den storproducerende forfatter 80 år.

Mortensen, der debuterede i 1966 med digtsamlingen "Det ka komme over én", bor i dag på en gård i Sondrup i nærheden af Horsens Fjord med et stort skovareal bagved.

Det er netop i Horsens, at den flittige forfatters tibindsværk om karakteren Ib Nielsen foregår.

Serien, der begyndte i 1993, gav ham stor anerkendelse hos læsere og anmeldere.

- Jeg var ude 200 gange for at holde foredrag om de bøger, imens jeg skrev dem. Jeg kunne have skrevet 100 bøger om Ib, hvis det skulle være. Der er ikke nogen bremse et sted, siger Henning Mortensen.

I år udgav han romanen "Trampolin" om 13-årige Rune, der er trampolinspringer. Bogen behandler blandt andet emnet sorg.

Henning Mortensens kone døde af kræft for halvandet år siden, og på årsdagen for hendes død fik han selv konstateret kræft. Han er efterhånden rask igen, men de seneste år har været hårde.

- Jeg har haft tre års mareridt, fordi min kone fik kræft. Jeg var tæt på hele hendes lidelseshistorie, og det er rædselsfuldt og forfærdeligt at opleve, at den, man elsker, bliver ædt op af kræft, siger han.

Henning Mortensen skriver stadig i dag og er i gang med en ny bog. Han bliver ved med at skrive, til han falder om, fortæller han.

Det er forfatterens liv, og derfor har han ikke lyst til at stoppe. Men der er også en anden grund.

- Noget af det sidste, min kone sagde til mig, det var, at jeg skulle blive ved med at skrive. Den tanke ville hun dø med, og det ville hun være glad for, siger han.

Omkring sig har han fire børn, otte børnebørn og fem oldebørn. Med egne ord er han "godfather i familien".

Han tror ikke, at han havde klaret den hårde tid uden den store familie.

Andre i familien var dog ikke helt så opbakkende før i tiden, fortalte han til Information i 2010.

- Det eneste, min far nogensinde sagde om mit forfatterskab, var: "Der er ingen, der kan læse dine bøger, Henning. Du skriver ikke sådan, at man kan forstå det", sagde han.

Ikke desto mindre har Henning Mortensen modtaget et hav af priser i løbet af sin karriere, herunder Blicherprisen, Herman Bangs Mindelegat, Kritikerprisen og Palle Rosenkrantz Prisen.

I 1995 blev han tildelt livsvarig ydelse fra Statens Kunstfond.