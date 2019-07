Forbund: Cykelhjelmen skal være frivillig

Cyklistforbundet roser nutidens forældre for at spænde hjelmen på børnene. Men den skal ikke være lovpligtig.

Mange cyklister har allerede bemærket det: Der er blevet færre nøgne hoveder på cykelstier og veje.

Nu viser en optælling, at der er belæg for det, der kan konstateres ved selvsyn.

På 14 år er antallet af cyklister, der bruger hjelm, steget fra 6 procent til 42 procent.

Særligt de yngste er flittige brugere. Stort set alle børn under 11 år - 97 procent, spænder hjelmen.

I Cyklistforbundet roser landsformand Jette Gotsche forældre for at være optaget af sikkerhed.

- I dag taler forældre meget mere med deres børn om trafiksikkerhed.

- Der er kommet en anden kultur og tilgang til tingene, hvor det bare er helt naturligt, at man giver barnet en cykelhjelm på, inden det skal ud i trafikken, siger Jette Gotsche.

Cyklistforbundet er dog skeptisk over for at gøre cykelhjelme lovpligtige, sådan som flere politikere tidligere har foreslået.

Jette Gotsche mener, at de nye tal viser, at det er muligt at nå langt ad frivillighedens vej.

- Vi kan jo se, at rigtig mange er fornuftige og lytter til anbefalingen om at køre med cykelhjelm.

Den positive udvikling skyldes ikke bare en større bevidsthed om sikkerhed, men også at cykelhjelmene er blevet smartere og nemmere at indstille, vurderer landsformanden.

- De er blevet mere fikse. Nogle ligner en hat. Til dem, der cykler hurtigt, er der kommet flade hjelme, og andre har lys på. Og så kan man jo se, at flere og flere får en "Hövding" (oppustelig hjelm), siger Jette Gotsche.

Trods flere cykelhjelme så fylder bløde trafikanter mere i ulykkesstatistikkerne. For nylig viste tal fra Vejdirektoratet, at gående og cyklister udgør 40 procent af alle dræbte og tilskadekomne i 2018 mod 26 procent for ti år siden.

Skal den udvikling vendes, skal bilernes hastighed sættes ned, og der skal bygges flere cykelstier uden for byerne, mener Cyklistforbundet.

For mens cykelhjelmen er effektiv ved mindre uheld, så gør den ikke den store forskel, hvis cyklisten rammes af en bil i høj hastighed, siger Jette Gotsche.

- Ude på landevejene er der rigtig mange, som kører hurtigt, og er der intet gadelys eller en ordentlig cykelsti, så er det der, de alvorlige ulykker sker.