Forældre til udsatte unge får Finn Nørgaard-pris

På årsdagen for skudattentatet i København, hvor filminstruktør Finn Nørgaard og den jødiske vagt Dan Uzan blev dræbt i 2015, uddeler Finn Nørgaard Foreningen torsdag for fjerde gang en velgørenhedspris.

I år går prisen til fædre og mødre til unge i udsatte boligområder i de to foreninger Baba og Bydelsmødrene. Med prisen følger 50.000 kroner.

Sammen med prisen uddeles også et arbejdslegat på 25.000 kroner til projektleder og tidligere skoleleder Line Mansour og Ali Najei, der tidligere var en del af bandemiljøet, for deres arbejde med at hjælpe unge ud af bandekriminalitet.

Finn Nørgaard Foreningens ildsjælspris går til stifter af Mino Danmark, Niddal El-Jabri. Han får prisen for sin ekstraordinære indsats for at sikre, at det kan lykkes for børn af indvandrere at bryde med den ulighed, som de kan have arvet fra deres forældre.

Torben Larsen, formand for Finn Nørgaard Foreningen, begrunder valget således:

- Ethvert barn har brug for et trygt hjem og støtte fra kompetente forældre.

- Derfor er det med stor glæde, at vi anerkender det fantastiske arbejde, BABA og Bydelsmødrene udfører til daglig under vanskelige omstændigheder. Sammen med Line Mansour, Ali Najei og Niddal El-Jabri repræsenterer de nogle af de kvaliteter, vi sætter højt i Finn Nørgaard Foreningen.

Foreningen er stiftet af Finn Nørgaards familie og hans nærmeste venner, efter at han blev dræbt af gerningsmanden Omar el-Hussein under angrebet på Krudttønden på Østerbro.

Angrebet fandt sted for fire år siden. Senere samme aften affyrede gerningsmanden også skud foran synagogen i Krystalgade i København. Her blev Dan Uzan, som stod vagt foran synagogen, dræbt.

Finn Nørgaard blev 55. Dan Uzan blev 37.