Forældre bruger en time mere dagligt med deres børn

Forældre bruger mere tid med deres børn i dag, end de gjorde for ti år siden.

Det viser en undersøgelse fra Rockwool Fonden, der har kigget på danskernes tidsanvendelse for et år.

Af undersøgelsen fremgår det, at både mødre og fædre i gennemsnit bruger en time mere med deres børn om dagen sammenlignet med en lignende undersøgelse fra 2008.

- Den udvikling, der har været - og som nu fortsætter - er, at forældre bruger mere og mere tid med deres børn, fortæller fondens forskningschef, Jan Rose Skaksen.

- Det, man kan se denne gang, er, at det er et meget markant løft, der er sket de seneste ti år.

Rockwool Fonden har ved hjælp af skemaer, som omkring 4000 danskere i alderen 18-74 år har udfyldt, kunnet analysere borgernes arbejdstid, fritid, mængden af husholdningsarbejde - og altså samvær med børnene.

Her viser undersøgelsen, at forældre på ti år er gået fra at bruge cirka halvanden til to timer på børneomsorg om dagen til at bruge omkring to en halv til tre timer dagligt.

Ulla Dyrløv, der er psykolog, forfatter og foredragsholder, er positiv over for undersøgelsens resultater.

Hun frygter til gengæld, at selv om forældre er mere sammen med deres børn, når man ser på antallet af timer, så er der problemer med indholdet af samværet.

- Forældre er mere på, end de nogensinde har været. Samtidig med at de er mere fraværende, end de nogensinde har været.

Ulla Dyrløv oplever særligt, at forældre føler sig pressede i forældrerollen, fordi de tror, at de skal være "underholdningsmaskiner".

Men det er ikke det, børnene har brug for, understreger hun.

- Andre undersøgelser viser ret samstemmende, at overbelastning hos børn er stigende. Det interessante ved denne undersøgelse er at se på, hvad den ekstra time bliver brugt på.

Derfor mener psykologen, at det vigtigste ikke er, hvor mange timer far og mor er sammen med børnene, men i højere grad at de trives i samværet.

- Det allervigtigste er, at forældre er nærværende og tilgængelige. Men de behøver ikke lave noget sammen med deres børn.