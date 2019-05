Ifølge valgeksperter kan et EP-valg normalt ikke betragtes som en generalprøve til folketingsvalget. Men fordi de to valg ligger så tæt, kan det være anderledes denne gang, vurderer eksperter. Her ses valgplakat for Mette Bock (LA), som stiller op til Europa-Parlamentet, og for Yildiz Akdogan (S), som stiller op til Folketinget.