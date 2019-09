Folketingets ledelse har drøftet omdiskuteret særlig rådgiver

Folketingets Præsidium, der er den øverste ledelse, har onsdag drøftet den rolle, som statsminister Mette Frederiksens (S) særlige rådgiver Martin Rossen har fået.

Der kommer dog ikke en officiel udtalelse om drøftelserne, lyder det fra præsidiets pressetjeneste, da præsidiet "ikke har beslutningskompetencer" i forhold til emnet.

Rossen er tidligere sekretariatschef i Socialdemokratiet. Han er blevet indsat som stabschef i et nyoprettet politisk sekretariat i Statsministeriet.

Han er også blevet medlem af regeringens koordinationsudvalg og økonomiudvalg. Det er her, hvor regeringens vigtigste beslutninger træffes. Medlemmerne af udvalgene er normalvis folkevalgte.

Oppositionen og De Radikale har været kritiske over for den rolle, som Rossen har fået.

Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti har kaldt Mette Frederiksen i samråd om sagen.

I forhold til Martin Rossens rolle har Folketingets jurister allerede konkluderet, at der ikke er noget at komme efter juridisk.

Det har også vakt opsigt og undren, at Mette Frederiksen har lavet nye regler for regeringens rådgivere, hvilket sikrer, at Rossen får en rekordhøj løn.

Rossens årsløn er på 1,23 millioner kroner inden pension. Medregnes den, får han ifølge DR Nyheder 1,44 millioner kroner. Så høj en løn har en særlig rådgiver for en statsminister aldrig modtaget, har DR skrevet.