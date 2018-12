Folketinget vil skrue ned for karakterræs med ny aftale

Det er et enigt folketing, som torsdag har indgået en aftale om at give mere ro til de universitetsstuderende.

Partierne vil give de studerende mere fleksibilitet, afskaffe karakterbonussen på 1,08 og give bedre mulighed for at veksle mellem studie- og arbejdsliv.

- Jeg er en rigtig, rigtig stolt minister i dag, fordi lige siden jeg startede i politik som minister for syv måneder siden, har jeg drømt om at skabe mere fleksibilitet for studerende, siger uddannelsesminister Tommy Ahlers (V).

- Det gør vi med aftalen. Nu sætter vi handling bag ordene, siger han.

Lovgivningen ventes at træde i kraft 1. juli 2019.

Aftalen indeholder blandt andet bedre mulighed for at arbejde efter bacheloruddannelsen og efterfølgende vende tilbage til en kandidatuddannelse på enten fuldtid eller deltid.

I øjeblikket har studerende ret til at få en plads på en kandidat i naturlig forlængelse af bacheloren, såfremt de ansøger, lige inden bacheloren afsluttes.

Med de nye regler mister de studerende ikke retten til at afslutte uddannelsen med en master eller en kandidatuddannelse, selv om der går op til tre år.

Partierne er også som ventet enige om at afskaffe 1,08-reglen, som blev indført i 2009 under den daværende VK-regering.

Den giver ansøgere til videregående uddannelser mulighed for at gange deres gennemsnit fra gymnasiet med 1,08, hvis de søger ind inden for to år.

Både de studerende og universiteterne har været imod bonusordningen, men ministeren mener ikke, at den var en fejl. Nu har den dog aftjent sin værnepligt.

- Det er aldrig vægelsindet at blive klogere, og jeg synes, at vi med det her siger, at vi godt kan høre på signalerne i universitetsmiljøerne, at den sender et uheldigt signal.

- Den gangede hurtighed og faglighed, og den er med til at sætte stærkt fokus på det sidste decimal i gennemsnitskarakteren, siger Tommy Ahlers.

Aftalen bygger på anbefalingerne fra Universitetsudvalget, der udgav deres rapport tidligere i år, og lægger sig tæt op af ministerens udspil fra september.

Også Socialdemokratiet er overordnet glad ifølge uddannelsesordfører Mette Reissmann (S).

- Uddannelserne er hårdt presset af regeringens årlige nedskæringer. Dem får vi desværre ikke stoppet i dag. Men vi får sat nogle socialdemokratiske aftryk, som styrker mulighederne og fleksibiliteten for de studerende, siger hun.

Der åbnes samtidig op for en etårig akademisk overbygning, der kan være et alternativ til den toårige kandidatuddannelse.