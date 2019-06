Folketinget ventes at få ny formand næste fredag

Socialdemokratiets Henrik Dam Kristensen kan blive ny formand for Folketinget i stedet for Pia Kjærsgaard.

Selv om Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, fortsat forhandler om at danne regering, så ventes der i næste uge at blive sat navn på, hvem der skal være formand for Folketinget.

Det skal efter planen ske, når der fredag den 21. juni klokken 13.00 er møde i Folketingssalen. Her skal det nyvalgte Folketing både udpege en ny formand og samtidig finde de fire næstformænd som sammen med formanden udgør Folketingets Præsidium.

Posten som formand for Folketinget vælges af et flertal i Folketinget. Det betyder, at posten som regel går til en respekteret og erfaren politiker fra det største parti i den blok, som har vundet Folketingsvalget.

Det vil denne gang sige Socialdemokratiet, som fik 25,9 procent af stemmerne ved valget den 5. juni. I Socialdemokratiet nævnes Henrik Dam Kristensen som det bedste bud på en ny formand for Folketinget.

Den 62-årige smedesøn fra Vorbasse i Sønderjylland er i dag første næstformand i Folketingets Præsidium og bredt respekteret i Folketinget som en erfaren, omgængelig og kompromissøgende politiker.

Henrik Dam Kristensen er ved flere lejligheder blevet nævnt som formandsemne i Socialdemokratiet, men afslog at stille op. I stedet tæller hans politiske cv hele fem ministerposter fra Nyrup- og Thorning-regeringerne. Dam Kristensen har desuden også siddet i Europa-Parlamentet.

I forbindelse med regeringsforhandlingerne har der dog også været spekuleret i, at Mette Frederiksen muligvis ville afstå formandsposten til De Radikale som del af en aftale om en ny regering. Det kunne i givet fald åbne for 75-årige Marianne Jelved.

De fire poster som næstformand i Folketinget skal også fordeles. De går til de fire største partier i Folketinget, som ikke har formandsposten. Hvis formandsposten går til Socialdemokratiets Henrik Dam Kristensen vil det sige, at næstformandsposterne går til henholdsvis Venstre, De Radikale, Dansk Folkeparti og SF.

Den hidtidige formand for Folketinget, Pia Kjærsgaard, meddelte tirsdag, at hun træder tilbage som formand for i stedet at blive menigt medlem af Folketinget.