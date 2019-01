Folketinget udskyder beslutning om næse til Samuelsen

Udenrigsministeren kritiseres for at lade forskere citere fra det ellers lukkede Udenrigspolitisk Nævn.

Det er kritisabelt, at udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) har ladet forskere citere fra Udenrigspolitisk Nævn uden Folketingets godkendelse.

Men præcis hvor kritisabelt det er - og dermed hvor stor en næse, ministeren skal have for sin brøde - afgør Folketinget først tirsdag i næste uge.

Det meddeler Dansk Folkepartis Søren Espersen og Socialdemokratiets Nick Hækkerup efter et åbent samråd i Folketingets Udenrigsudvalg fredag, hvor Samuelsen beklagede forløbet.

- Ministeren var sjældent ydmyg og meget anerkendende i forhold til, at der er lavet fejl, siger Nick Hækkerup.

- Fremadrettet skal der laves en ny procedure, hvor Folketinget får hånd- og halsret over de oplysninger, vi ligger inde med.

Sagen handler om en udredning om den danske deltagelse i krigene i Kosovo, Irak og Afghanistan. Den offentliggøres 5. februar og er foretaget af forskerne Rasmus Mariager og Anders Wivel fra Københavns Universitet.

De fik tilladelse af Udenrigsministeriet til at citere fra optegnelser fra møder i Udenrigspolitisk Nævn, der ellers normalt er omgærdet af fortrolighed.

Men siden blev Folketingets Præsidium orienteret om tilladelsen, og formand Pia Kjærsgaard (DF) mente ikke, at det var i orden at citere fra nævnet.

På det tidspunkt var det dog umuligt for Samuelsen at stoppe undersøgelsen, forklarede han under samrådet. Udredningen skal nemlig være uafhængig.

- Det er forskernes arbejde. Om så hele Folketinget pålagde mig at stoppe det, så kunne jeg ikke gøre det, lød det fra Samuelsen.

Søren Espersen siger efter samrådet, at han ikke har haft noget ønske om at bremse undersøgelsen.

- Det er helt fair, at når man giver et kommissorium til eksempelvis Københavns Universitet, så har de frie hænder. Man skal ikke kunne standse en undersøgelse, fordi det, der kommer, ikke virker særligt tillokkende. Sådan må det ikke være.

- Ministeren var fuldstændig klar i, at der er begået fejl, som ikke skulle være sket. Det vigtigste er, at vi fremadrettet kan være sikre på, hvem der beslutter endeligt omkring citater til den slags undersøgelser, siger han.

I 1996 indgik Folketingets daværende formand en aftale med Udenrigsministeriet om, at det er Folketinget, der skal give tilladelse, hvis der skal citeres fra møder i Udenrigspolitisk Nævn.

Men Anders Samuelsen forklarede på samrådet, at der under skiftende ministre har udviklet sig en sædvane med at give tilladelse til at citere uden Folketingets samtykke.

Blandt andet i en redegørelse om hemmelige CIA-flyvninger fra 2012 og i professor Bent Jensens undersøgelse af den kolde krig, offentliggjort i 2014.

- Det har ikke været praksis tidligere, at man har indhentet samtykke, forklarede Samuelsen under samrådet.

Diskussionen mellem regeringen og Folketinget handler om optegnelser af nyere dato. Optegnelser, der er mere end 30 år gamle, opbevares af Rigsarkivet, der tager stilling til forskeres adgang.

Det var ventet, at Udenrigsudvalget ville give Samuelsen en næse - hans første som minister - men Venstre udbad sig betænkningstid. Derfor er beslutningen udskudt.