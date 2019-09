Folketinget skal flage for EU og FN igen

Et flertal i Folketingets Præsidium har besluttet også at flage for EU og FN på Christiansborg.

Det meddeler Folketinget på tingets hjemmeside.

Folketingets Præsidium har i forbindelse med et møde onsdag vedtaget ændringerne.

- I fremtiden vil der fra Folketingets hovedtrappe i Rigsdagsgården blive flaget med EU-flaget 9. maj og med FN-flaget på FN-dagen 24. oktober.

- Derudover bliver der også flaget på Nordens dag 23. marts ifølge en præsidiumbeslutning fra november 2017, lyder det i meddelelsen.

Rent praktisk vil det være sådan, at der flages med Dannebrog på den ene flagstang og den overstatslige organisations flag på den anden, lyder det.

Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), er åben over for yderligere ændringer hen ad vejen.

- Samfundet ændrer sig i hurtig takt, og Folketinget skal følge med. Hvis der viser sig et stærkt ønske om, at vi markerer andre begivenheder ved at hejse andre flag, er jeg indstillet på at se på det, siger han til Folketingets hjemmeside.

I 2016 vedtog Folketingets Præsidium, der dengang havde Pia Kjærsgaard (DF) som formand, at det skulle være slut med at hejse flaget for EU, FN og på Nordens dag.

Beslutningen dengang ærgrede politiske veteraner som Mogens Lykketoft (S) og Bertel Haarder (V).