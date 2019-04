Folketinget lagde Scandinavian Star på hylden

Et enigt folketing støttede tirsdag op om en tilkendegivelse af, at alle nye oplysninger om branden på Scandinavian Star skal have politiets opmærksomhed.

Det var den formelle afslutning på en forespørgselsebat i folketingsssalen torsdag i sidste uge. Den var rejst af Dansk Folkeparti på grund af de mange u-efterforskede mistanker om, at skibet var sat i brand med forsikringssvindel som motiv. Skibet brændte 7. april 1990 med 159 tabte menneskeliv som resultat.

Ønsket med forespørgselsdebatten var et andet end det, der nu blev udfaldet. Partierne Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Alternativet og Enhedslisten ønskede alle et tidligere fremsat SF-forslag gennemført. Det gik ud på at få nedsat en uvildig og hurtigt arbejdende ekspertgruppe, der skulle kulegrave forløbet og fastslå, hvad der var blevet efterforsket og ikke efterforsket, og hvad der eventuelt burde og skulle efterforskes.

Det forslag kunne heller ikke denne gang samle politisk flertal, og de pågældende partier valgte derfor ikke at bringe det til afstemning. I stedet kunne man samles om den fælleserklæring, som folketinget nu har vedtaget, og som i realiteten lægger de allerede eksisterende, men ikke efterforskede mistankepunkter på hylden.

I den danske støtteforening for brandens overlevende og de pårørende til ofrene modtages folketingsbeslutningen med stor skuffelse, og i følge foreningens talsmand, Mike Axdal, også med en god portion vantro.

I et debat-indlæg i avisen Danmark i dag stiller han således spørgsmålet, om en justitsminister må lyve. Det gør han med henvisning til, at justitsminister Søren Pape Poulsen (K) under forespørgselsdebatten gjorde gældende, at mistankerne er grundigt efterforskede, lige som han henviste til den norske kommissionsundersøgelse, der officielt blev afsluttet i det norske Storting 22. marts sidste år.

Ingen af delene giver mening, påpeger Mike Axdal - fordi der ikke er foregået nogen dansk efterforskning, og fordi den norske kommissionsundersøgelse ikke omfattede efterforskning af ejer- og forsikringsforhold.

- Det er støtteforeningens klare opfattelse, at ministeren enten er fejlinformeret, og/eller at ministeren imod bedre viden igen har fejlinformeret Folketinget, skriver Mike Axdal i sit debatindlæg, som han også har sendt til medlemmerne af folketingets retsudvalg.

Mike Axdal overlevede selv skibsbranden, men mistede sin far og sin bror til flammerne.....LÆS MIKE AXDALS DEBATINDLÆG PÅ SIDE 16.