Folkeskoler ringer på hos skolestartere

En række aktører inden for folkeskoleområdet - herunder KL, skolelederne og forældreorganisationen Skole og Forældre - udkommet med et idékatalog til, hvordan folkeskolerne kan skabe positiv opmærksomhed i lokalområdet. Det har nogle skoler allerede haft fokus på i årevis, mens det for andre er nyt at skulle hive kunder i butikken. (Arkivfoto)