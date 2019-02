Folkene bag ny klimakampagne vil presse politikere

Med inspiration fra Tyskland og Australien vil ny borgerdrevet klimakampagne mobilisere 100.000 danskere online i et forsøg på at presse politikerne i kampen for klima, natur og miljø.

Det skriver Politiken tirsdag.

I Bayern har mere end 1 million mennesker skrevet under for at redde udryddelsestruede bier, så politikerne i Bayern nu er nødt til at se på problemet.

I Australien har flere end 2 millioner på forskellig vis protesteret mod, at firmaet Adani skulle drive kulmine til skade for den australske natur, hvilket blandt andet har fået flere banker til at trække investeringer til projektet.

Fælles for de to projekter er, at de blandt andet har mobiliseret borgerne online - og eksemplerne viser, at det kan lade sig gøre at samle borgere i kampen for en grøn dagsorden.

Sådan lyder det fra Rune Baastrup, der er en af initiativtagerne bag kampagnen "Så er det nu - Gør valget grønt" og til daglig direktør i Deltager Danmark. Kampagnen lanceres tirsdag, skriver Politiken.

Og med inspiration fra Tyskland og Australien er målet, at 100.000 danskere fra hele landet råber politikerne op i klimaets navn, før statsminister Lars Løkke udskriver valg.

- Vi har brug for en meget mere ambitiøs miljø- og klimapolitik. Vi er nødt til at lægge pres på politikerne og forpligte dem til at gøre noget her og nu - ikke først om 15 år, siger Rune Baastrup til Politiken.

Senest har et borgerforslag om en forpligtende klimalov samlet mere end de 50.000 underskrifter, som skal til, for at forslaget skal tages op i Folketinget.

Men Rune Baastrup siger til Politiken, der er brug for et større, mere koordineret initiativ, hvis der for alvor skal rykkes ved den politiske debat.

'Så er det nu'-kampagnen er mere end bare en underskriftsindsamling, hvor man støtter kampagnens tre konkrete mål om et grønnere Danmark.

Man kan tilmelde sig en mailingliste med adgang til en onlineplatform, hvor underskrivere kan dele ideer til at forbedre klimaet. Formålet er at udveksle erfaringer og igangsætte klimaindsatser i landets lokalområder.