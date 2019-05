Folkemordets fjende står vagt om idealerne

Jurist og folkeretsekspert Frederik Harhoff har gennem sit liv været vidt omkring - både i det geografiske og i det juridiske landskab.

27. maj fylder han 70 år, og fra sin bopæl i Stege på Møn kan han se tilbage på en respektindgydende karriere, der blandt andet i en årrække førte ham til Haag som dommer ved FN's krigsforbrydertribunal for Eksjugoslavien.

Som søn af en farverig diplomat tilbragte Frederik Harhoff også en god del af barndommen fjernt fra Danmark.

Således nåede den unge Harhoff både at bo i Frankrig, Indonesien og Marokko, før han som 11-årig blev indskrevet på Herlufsholms Kostskole ved Næstved, hvorfra han senere blev student.

Efter huen stod han kortvarigt til søs og aftjente sin værnepligt på et fiskeriinspektionsskib i færøske og grønlandske farvande.

Men jurastudiet i København trak ham på landjorden igen.

På det juridiske felt udviklede Harhoff sig til en af landets førende eksperter inden for folkeretten, og han nåede både at være retschef ved FN-tribunalerne i Rwanda og Haag, før han i 2007 indtrådte som dommer i sidstnævnte.

I seks år var han med til at retsforfølge krigsforbrydere fra Balkan, før han i 2013 vendte hjem til en stilling som professor på Syddansk Universitet.

Frederik Harhoff har aldrig været bange for at tale magten midt imod og stå op for sine idealer.

Han har blandt andet langet ud efter EU og Nato, som efter hans mening var alt for tøvende i forhold til at opspore og fange den tidligere leder af de serbiske bosniere, Radovan Karadzic.

Og han har åbent kritiseret USA, fordi det efter Harhoffs opfattelse lagde pres på en appeldomstol ved tribunalet i Haag, så flere dømte serbiske og kroatiske topofficerer pludselig gik fri.

Også hjemlandets ledere har fået kærligheden at føle.

Eksempelvis da Frederik Harhoff i dokumentarfilmen "Den hemmelige Krig" kritiserede den danske regering for i 2002 at have overladt afghanske fanger til USA uden at sikre sig, at de blev behandlet efter reglerne i Genevekonventionen.