Det bliver muligt at bytte julegaver fra Fætter BR og Toys"R"Us i Føtex og Bilka, hvis de sælge samme vare.

Hvis du ikke har nået at bytte julegaven fra Fætter BR eller Toys"R"US, er der hjælp at hente i det nye år.

Føtex og Bilka tilbyder nemlig fra 2. januar at bytte gaver fra Fætter BR og Toys"R"Us.

Det oplyser Salling Group, der står bag supermarkedskæderne.

Selskabet Top-Toy, der står bag de to legetøjskæder Fætter BR og Toys"R"Us, er gået konkurs. Derfor er det kun muligt at bytte julegaver i deres butikker året ud.

Men Føtex og Bilka vil altså udvide denne mulighed, selv om butikkerne ikke har nogen forpligtelse til det.

- Vores erfaring siger, at en del kunder først når til at bytte julegaver i januar. Den service giver vi vores egne kunder.

- Og her har vi mulighed for at give den service til nogle kunder, som er havnet i en uheldig situation, siger direktør i Føtex Thor Jørgensen.

Det bliver dog ikke muligt at bruge gavekort til de to legetøjsbutikker i supermarkederne. Desuden gælder byttemuligheden kun for gaver, hvor der kan fremvises bon eller byttemærke.

Og det gælder kun, hvis gaven findes i Føtex eller Bilkas sortiment - enten på nettet eller i butikkerne.

Julegaven kan byttes til en tilsvarende vare inden for de to supermarkeders sortiment. Medbringer man en bon, byttes varen til den pris, der er angivet på bonen. Ved byttemærke byttes til varens tilbudspris.

Gaverne kan byttes frem til 31. januar.

Flere andre butikker, som heller ikke har nogen relation til det konkursramte selskab, har tilbudt at bytte gaver.

Blandt dem er MID Hobby i Viborg, der har tilbudt at bytte legetøj fra den konkursramte kæde januar ud. Så længe man har en bon, og emballagen er ubrudt, kan man bytte i MID Hobbys fysiske butik eller via dens webshop

Top-Toy blev 30. november begæret under rekonstruktion. Det skete, efter at selskabet havde tabt 149 millioner kroner på driften i det seneste regnskabsår.

Top-Toy har oplyst, at det er muligt at få refunderet gavekort til forretningerne, som er købt efter 30. november.

Hvis man vil have penge tilbage for gavekort købt i julemåneden, skal man sende en mail.

Kunder kan "sende en kopi af gavekort og kvittering for køb med datoangivelse (bon-kopi eller lignende) til mailadressen toptoy@gorrissenfederspiel.com" og "bedes angive navn og bankkonto".