Efter en times lang frokostpause blev første dag af den over en måned lange retssag, hvor 15 mænd står tiltalt for et brutalt overfald i Kølstrup ved Kerteminde den 1. oktober 2017, genoptaget med en meddelelse fra dommeren.

Den skulle vise sig at få særdeles stor betydning for resten af dagen af den ekstraordinære retssag, hvor der er hele 15 tiltalte i en og samme sag.

Fra dommer Jens Lind lød meldingen:

- To af forsvarerne er ikke til stede. Den ene har i frokostpausen fået det dårligt og er af den anden fraværende forsvarere blevet kørt på sygehuset.

Og da ingen af de to forsvarere ønskede, at nogle af de andre 13 forsvarsadvokater kunne tage over for dem, fulgte der en 10-minutters diskussion mellem forsvarsadvokater, anklager og dommer om, hvad førstedagen så skulle bruges på. Oprindeligt skulle den have gået med afhøring af centrale vidner. Afhøringer, der ikke kunne udføres på grund af de to forsvarsadvokaters fravær og førte til en bemærkning fra dommeren.

- Det er ret klart, at vi ikke kommer videre i dag, sagde Jens Lind.

Fra en af de andre forsvarsadvokater i rummet blev det dog foreslået, at det første forhold - ud af i alt tre - i sagen, hvor tre af de tiltalte er en del af, kunne komme på dagens dagsorden. De tre tiltalte var ikke repræsenteret af nogle af de fraværende forsvarsadvokater. Fra anklager Kirsten Flummer var meldingen dog, at hun i pausen var blevet gjort opmærksom på, at den ene af de tiltalte ikke ønskede at udtale sig.

- Så ønsker min klient heller ikke at udtale sig, kunne det høres fra en af de andre tre mænds forsvarere.

Og det blev fulgt op af endnu en forsvarsadvokat, der meldte, at så ville hans klient heller ikke udtale sig. Det fremkaldte en latter fra størstedelen af salen og fik første dag, hvor der havde været et større politiopbud, til at slutte før tid.

- Der foregår ikke mere i dag. Sagen er udsat til i morgen klokken ni, lød det fra dommeren med en opfordring om at komme afsted i god tid grundet morgentrafikken, sagde dommeren.

Forsvarsadvokaten, der fik det dårligt, var ved bevidsthed, da hun forlod retsbygningen.