Først til marts eller april næste år vil operationerne på Aarhus Universitetshospital være tilbage på fuld kapacitet.

Det oplyser lægefaglig direktør Jørgen Schøler Kristensen.

Sygehuset har været nødsaget til at aflyse 250 planlagte operationer i denne uge.

Det skyldes, at Sterilcentralen, der leverer rengjorte instrumenter til operationer, ikke har kunnet følge med på grund af mangel på mandskab.

Også i næste uge vil der blive aflyst ikke-akutte operationer, dog ikke i samme omfang.

- I næste uge vil kapaciteten være nedsat med 10 procent, hvor vi i indeværende uge har været nødt til at sætte kapaciteten ned med 25 procent.

- Forventningen er, at vi kan skrue op til 100 procent til marts eller april næste år, siger Jørgen Schøler Kristensen.

Sterilcentralen er gradvist ved at indhente efterslæbet, og derfor kan der langsomt skrues op for operationerne.

Samtidig har det østjyske storsygehus indgået aftaler med nabosygehuse om at træde til.

Eksempelvis skal Aalborg Universitetshospital overtage en række gynækologiske kræftoperationer.

Sterilcentralen er en enhed, der er sammenbragt fra fire forskellige matrikler, der nu er blevet til Aarhus Universitetshospital.

Men der har været udfordringer med at få bemandingen til at hænge sammen.

Det skyldes blandt andet sygemeldinger og opsigelser.

Der er nu ansat nye medarbejdere på Sterilcentralen. Men på grund af oplæringstid vil man først være helt oppe i gear til foråret.

Den lægefaglige direktør beklager, at man har været nødsaget til at aflyse så mange operationer.

- Vi beklager, at vi kommer i sådan en situation, hvor vi må gøre noget så voldsomt. Vi troede, at de planer, vi havde på langt sigt, for at det skulle lykkes, var tilstrækkelige. Det viser sig, at det er de ikke. Det er ikke godt nok. Det forsøger vi ikke at tale os væk fra. Det er vores ansvar, siger Jørgen Schøler Kristensen.

Situationen med de mange aflyste operationer har vakt kritiske røster, også fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), der har bedt om en redegørelse.

Hospitalsledelsen har onsdag fremsendt en redegørelse om forløbet.