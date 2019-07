Født til forsiden men med hjerne bag

Malou Aamund, som 28. juli fylder 50, er på mange måder sin fars - den utraditionelle erhvervsmand Asger Aamund - datter.

Ligesom han har hun drevet det langt i erhvervslivet - med titlen som administrerende direktør i Google Danmark som foreløbigt højdepunkt.

Som han har hun også blandet sig i politik og begået sig blandt de kendte som topmodel og har sågar i en fjern fortid været kæreste med kronprinsen.

Men selv om Malou Aamunds navn for alvor blev bredt kendt på grund af en famøs promillekøretur uden kørekort med Frederik i bilen, så har hun for længst markeret sig i sin egen ret som stærk erhvervskvinde.

Selv har hun beskrevet, hvordan den helt ligeværdige opdragelse af hende og broren Martin rustede hende godt til en mandsdomineret teknologibranche.

Samtidig blev der i barndomshjemmet lagt stor vægt på, at hun og broren ikke skulle være forkælede "rigmandsbørn" men lære selv at tage fat.

Moren, billedkunstneren Suzanne Aamund, viste hende betydningen af at være i balance med sig selv.

Endelig har valget af ægtefælle været afgørende for hendes karrieremæssige succes, har hun tidligere fortalt til Alt for damerne:

- Hvis du som kvinde gifter dig med én, du ikke er ligeværdig med, hvor I ikke vil børnene lige meget, hvor I ikke er lige engagerede i karriere, og hvor I ikke er vant til at tage hensyn til hinanden, uden at det føles som et offer, bliver det i sidste ende et valg mellem familieidyl og karriere.

Løsningen på den ligning blev kanalchef på Radio24syv Mikael Bertelsen, som hun har tre døtre med. Malou Aamund mødte ham og fik tidligt børn.

Faktisk var hun gravid, mens hun lavede speciale på CBS som cand.merc. Det lærte hende, at der er vigtigere ting end arbejde.

Alligevel er der blevet tid til en flot lederkarriere. Først ti år i IBM inklusiv to års udstationering i USA. Siden i Microsoft og fra 2016 som direktør for Google Danmark.

Undervejs blev der også tid til et politisk intermezzo først i Ny Alliance og siden i Venstre.

Hun forlod dog hurtigt Christiansborg igen for et karrieretilbud fra Microsoft, men hun mener, at de politiske oplevelser har rustet hende.