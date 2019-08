Fodbolden var holdepunkt i et turbulent liv

Stig Tøfting har gennem mange år været i mediernes søgelys både på og uden for fodboldbanen. Onsdag den 14. august fylder den tidligere landsholdsspiller 50 år.

Som 13-årig blev Stig Tøfting i 1983 kåret til finalens bedste spiller ved Freja Cup-turneringen i Randers og fik overrakt præmien af landstræner Sepp Piontek.

Blot 18 timer forinden havde han fundet sine forældre døde i deres lejlighed i Aarhus, hvor hans far havde skudt hans mor og derefter sig selv.

Fodbolden blev vejen ud af sorgen for Tøfting, der onsdag den 14. august fylder 50 år.

Han fik i sin tid prædikatet "plæneklipperen" af tidligere fodboldlandstræner Richard Møller Nielsen. Han har siddet i fængsel for vold og er raget uklar med flere af sine klubber.

Men Stig Tøfting er også gået direkte ind i hjerterne hos mange danskere på grund af sin ligefremme og bramfri facon - tilsat en klingende aarhusiansk dialekt - som ikke er forgået trods de mange år som spiller i Tyskland, England, Kina og Sverige.

AGF var omdrejningspunktet i Stig Tøftings fodboldliv. Men karrieren bød også på ophold i Hamburger SV, OB, Duisburg, Bolton, Tianjin Teda, Häcken og Randers FC.

Det var da også mod midtbanespillerens vilje, at karrieren ikke endte i hjerteklubben.

Det skyldtes, at ledende kræfter i AGF ikke ønskede ham tilbage på grund af de mange kontroversielle sager, der også har været en del af Tøftings liv.

Klarest i erindringen står voldssagen på Café Ketchup efter VM i 2002. Den sendte "Tøffe" fire måneder bag tremmer og kostede ham det sidste år af kontrakten med Bolton.

2002 var også året, hvor Tøfting afsluttede sin lange karriere i rødt og hvidt. Den bød på 41 A-landskampe, to mål og deltagelse ved OL i 1992 samt to VM- og to EM-slutrunder.

Stig Tøfting huskes ikke mindst for sit samarbejde med Thomas Gravesen på den centrale midtbane, hvor de to hårde drenge indgød respekt.

På klubplan kan Stig Tøfting prale af tre vundne pokaltitler, to med AGF og senest i 2006 med Randers FC, hvor han afsluttede karrieren i december 2007.

Det var også i Randers, han indledte sin trænerkarriere som assistenttræner, og i 2010 blev han ansat i AGF i en tilsvarende stilling. Det varede dog kun et år.

Siden har han fungeret som fodboldkommentator for forskellige medier.

I 2005 udgav Tøfting den anmelderroste bog "No Regrets", hvor han blotlægger hele sit turbulente liv.