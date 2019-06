Det blev til tre verdensmesterskaber i Formel 1.

Men John Young "Jackie" Stewart kunne formentlig have vundet flere, hvis ikke han havde besluttet sig for at ende sin aktive karriere i 1973.

Stewart, der tirsdag kan fejre sin 80-års fødselsdag, mente, at sporten var blevet for farlig, og frygtede at han ville komme af dage i et brændende bilvrag som flere af sine konkurrenter.

Den flyvende skotte, som han blev kaldt dengang, nåede alligevel at præge motorsportens kongeklasse i ni sæsoner, inden han altså slap speederen.

Han lagde i sin aktive karriere mange kræfter i arbejdet med at gøre sikkerhedsforanstaltningerne omkring løbene bedre, blandt andet efter selv at være kollideret med en telefonpæl på Spa-banen i Belgien.

Han organiserede strejker blandt kørerne ved flere lejligheder, når forholdene var for usikre, og han var med til at få indført obligatorisk brug af sikkerhedssele og hjelm ved løbene.

Efter karrieren arbejdede han i mange år som ekspertkommentator på tv, indtil han gjorde comeback på Formel 1-scenen i 1997.

Denne gang som holdejer sammen med sin søn Paul Stewart med danske Jan Magnussen som en de første to kørere i Stewart Grand Prix-teamet.

Eventyret kastede en enkelt løbssejr af sig i 1999 til Johnny Herbert, inden holdet blev solgt til Jaguar - og den dag i dag er videreført som Red Bull Racing.

Skotten blev i 2001 slået til ridder for sit bidrag til motorsporten og er fortsat en kærkommen gæst, når Formel 1-cirkusset flytter sig rundt i verden. Senest var han til stede ved grandprixet i Monaco i sidste måned, hvor han var ombejlet af både presse og fans.

Stewarts kone, Helen Stewart, blev i 2016 ramt af sygdommen demens. Det fik sidste år skotten til at oprette velgørenhedsorganisationen Race Against Dementia, der arbejder på forebygge og behandle den alvorlige sygdom.