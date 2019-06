Flyvende læger havde 3989 redningsopgaver sidste år

De flyvende læger i landets tre lægehelikoptere havde travlt sidste år.

Hele 3989 missioner blev det til. Det svarer til, at hver helikopter fløj tre til fire missioner i døgnet.

Det er en stigning på knap ti procent i forhold til 2017, fremgår det af årsrapporten for den landsdækkende helikopterordning.

Der var flest flyvninger til det vestlige og sydlige Jylland samt den sydlige og vestlige del af Sjælland.

Derudover er der en del flyvninger til øerne Ærø, Bornholm, Samsø og Læsø.

- Helikopterne bidrager til, at folk i tyndt befolkede egne også får hurtig og kompetent hjælp, siger Danske Regioners formand, Stephanie Lose (V).

Det er især patienter med hjerte-kar-sygdomme, som helikopterne flyver med.

Det gælder for 44 procent af patienterne.

20 procent af patienterne havde neurologiske sygdomme, og 18 procent af patienterne var tilskadekomne med traumer, eksempelvis fra en færdselsulykke.

Lægehelikopterne drives af regionerne og havde sidste år et budget på 135 millioner kroner.

Stephanie Lose forudser, at behovet for assistance fra helikopterne vil øges de kommende år.

- Der bliver flere ældre og flere syge borgere, og det øger presset på helikopterne.

- Ny viden om tidlig behandling for eksempel ved mistanke om blødning i hjernen gør også, at der bliver et større pres på kapaciteten, siger Danske Regioners formand.

Alt tyder på, at patienterne er godt tilfredse med den lægebehandling, de får om bord på helikopterne.

I en tilfredshedsundersøgelse blandt 510 patienter svarer 93 procent således "meget godt", mens 7 procent svarer "godt".

Den fjerde helikopter har indtil videre base i Aalborg Lufthavn, indtil en base ved Saltum i Jammerbugt Kommune er klar i 2020.

Med finanslovaftalen for 2018 blev det besluttet at udvide ordningen med en fjerde helikopter fra januar 2019.

Den fjerde helikopter har indtil videre base i Aalborg Lufthavn, indtil en base ved Saltum i Jammerbugt Kommune er klar i 2020.