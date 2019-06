Flygtninge blev overrabbinerens skæbne

I årtier har han talt flygtninges sag.

Selv var Bent Melchior blot 14 år, da han i efteråret 1943 befandt sig på bunden af en fiskerkutter midt ude i Øresund på vej mod Sverige og sikkerhed. På flugt sammen med andre jøder fra truslen om at blive deporteret af nazisterne under Anden Verdenskrig.

Han nåede i sikkerhed og kunne efter krigens slutning i 1945 vende tilbage til Danmark.

Flugten til Sverige har ifølge Bent Melchior, der mandag den 24. juni fylder 90 år, betydet, at han næsten altid sympatiserer med flygtninge og forfulgte og kan sætte sig i deres sted.

Efter hjemkomsten bosatte familien sig på Frederiksberg, og Bent Melchior blev student i 1947. Samme år tog han til Israel, hvor han kæmpede i den israelske hær for den nyfødte israelske stats overlevelse.

Men det er som overrabbiner ved Det Mosaiske Trossamfund, at de fleste kender Bent Melchior. Posten, som han overtog fra sin far, Marcus Melchior, bestred han fra 1969 frem til 1996.

I perioden var Bent Melchior både værdsat og respekteret. Der blev lyttet, når han prædikede fra talerstolen i synagogen i Krystalgade i København.

Og det gør der stadig, selv om det er over 20 år siden, at han gik på pension som overrabbiner.

Han blander sig i debatten om omskæring af drengebørn, i dansk udlændingepolitik og i de store åndelige spørgsmål. Han forsøger at bygge bro mellem religioner og værner om menneskerettigheder.

Flygtningene, dem har han på ingen måde glemt. Melchior har kritiseret Danmarks behandling af afviste asylansøgere, og da den såkaldte flygtningekrise var på sit højeste i 2015, advarede han om en menneskelig tragedie i "helt ufatteligt omfang".

Derfor er det heller ikke den store overraskelse, at han i anledning af sin runde fødselsdag opfordrer til at donere penge til Dansk Flygtningehjælps særlige fritidspulje, der hjælper flygtningebørn til at betale kontingent i sportsklubber og andre foreninger.

Bent Melchior har skrevet en række bøger om jødedom, og han står bag en dansk oversættelse af De Fem Mosebøger fra Det Gamle Testamente.

Bent Melchior er bror til forhenværende minister og folketingsmedlem Arne Melchior og har fire sønner.