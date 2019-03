Fløjet til behandling i Odense: Lagde sig til at sove midt på vejen - så kom en bil

Høng/Odense: En 58-årig mand blev tirsdag aften fløjet til behandling på Odense Universitetshospital, efter han var blevet påkørt af en bil og havde fået flere knoglebrud. Det skriver SN.dk.

Manden, som ifølge Midt- og Vestsjællands Politi tidligere på aftenen havde frekventeret værtshuset Smedekroen i Høng nord for Slagelse, blev lidt efter klokken 21 fundet af en bilist, som kom kørende på Hovedgaden i Høng. Bilisten opdagede i tide manden, som tilsyneladende havde lagt sig til at sove.

- Der er tale om en mand, der har været en tur på værtshuset Smedekroen, og kort efter han forlader stedet, lægger han sig af endnu ukendt årsag midt på kørebanen og falder i søvn, siger politiets vagtchef Henrik Jørgensen til SN.dk.

Bilisten standsede og forsøgte at få vækket den sovende mand og få ham væk fra vejen, men manden var ifølge politiets oplysninger svær at få kontakt med.

- Mens den hjælpsomme bilist gør alt, hvad han kan for at hjælpe manden i sikkerhed, kommer der en bil kørende. Bilisten i den bil når uheldigvis ikke at se, at der ligger en mand på vejen og påkører derved manden, som bliver slynget seks meter væk, fortæller vagtchef Henrik Jørgensen.

Den 58-årige mand blev fløjet til behandling for flere knoglebrud på Odense Universitetshospital. Han skulle dog være uden for livsfare.