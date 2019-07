Flest danskere er imod at hente børn hjem fra lejre i Syrien

I en ny rundspørge, som Voxmeter har foretaget for Ritzau, svarer flertallet af danskerne afvisende på spørgsmålet om, hvorvidt Danmark skal arbejde aktivt for at hente børnene hjem.

Et flertal af knap 1200 repræsentativt udvalgte danskere svarer i ny undersøgelse, at de ikke mener, at danske myndigheder skal arbejde aktivt for at få danske børn af Syrienkrigere hjem. Her ses en kvinde med et barn fra al-Hol-lejren, den største af de kurdiskdrevede lejre i det nordøstlige Syrien. (Arkivfoto)