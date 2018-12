Flertal vil give skattefrihed ved fondsoverdragelse

Fremover vil det være skattefrit at flytte erhvervsvirksomheder over i erhvervsdrivende fonde.

Erhvervsdrivende fonde står bag en række af Danmarks største virksomheder som for eksempel A.P. Møller-Mærsk og Carlsberg.

For at sikre udbredelsen af dem har et flertal i Folketinget indgået en aftale om at gøre det skattefrit at overdrage virksomheder til sådanne fonde.

Det skriver Skatteministeriet i en pressemeddelelse, hvor skatteminister Karsten Lauritzen (V) glæder sig over den samfundsgevinst, det vil udløse.

- De erhvervsdrivende fonde spiller en vigtig rolle i forhold til at skabe vækst og fastholde arbejdspladser i Danmark.

- Med aftalen, som regeringen har indgået med Socialdemokratiet og Radikale Venstre, sikrer vi fordelagtige skattevilkår for de erhvervsdrivende fonde, så de også i fremtiden får mulighed for at bidrage positivt til samfundet, siger han.

Det er en arbejdsgruppe med deltagelse af embedsmænd, eksperter og erhvervsfolk, der i sommer bragte forslaget om skattefri overdragelse på bane.

Aftalen skal nu udmøntes i et egentligt lovforslag, der forventes vedtaget næste år.

Dansk Folkeparti har valgt at stå uden for aftalen. Ifølge skatteordfører Dennis Flydtkjær skyldes det, at den åbner op for, at virksomhederne bliver til erhvervsdrivende fonde i et andet EU-land.

- Det virker helt tosset, at et flertal i Folketinget vil bruge skattekroner på at understøtte, at virksomheder potentielt flytter ud af landet.

- Det var langt bedre at bruge de 170 millioner kroner på at understøtte dansk erhvervslivs konkurrenceevne, siger han.

Foruden at yde et væsentligt bidrag til beskæftigelsen uddelte erhvervsdrivende fonde i 2017 hele 17 milliarder kroner til almennyttige formål.