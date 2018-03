Et spinkelt flertal besluttede torsdag at gå videre med planerne om at køre Formel 1-løb i Københavns gader.

Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune har torsdag besluttet at se nærmere på muligheden for at afvikle et Formel 1-løb i Københavns gader.

Det siger overborgmester Frank Jensen (S) i en pressemeddelelse.

- Et flertal i København er positive overfor at indgå i en videre dialog med regeringen om et Formel 1-løb i København, siger han.

Han havde torsdag indkaldt de politiske partier til et uformelt møde for at drøfte muligheden for at arbejde videre mod et Formel 1-løb i Danmarks hovedstad.

Det skete, efter at finansminister Kristian Jensen (V) i et brev bad Frank Jensen (S) afklare, om kommunen ville bakke op om et Formel 1-løb.

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og de borgerlige partier - Venstre, Konservative og Liberal Alliance - var positivt stemt. Det sikrede et flertal med 28 stemmer ud af 55 mulige.

- Men det kræver, at en række betingelser er opfyldt, blandt andet at det ikke må koste Københavns skatteydere noget, siger Frank Jensen.

Betingelserne er, at staten skal være formel partner i og støtte projektet, at Formel 1 ikke må medføre kommunale udgifter, samt at gener skal minimeres og koncentreres omkring løbsweekenden.

Derudover må Formel 1-løbet ikke blive en "lukket fest", ligesom det skal skabe "gode arbejdspladser i København".

Enhedslisten er et af de partier, der ikke er interesseret i at arbejde videre med planerne.

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (Ø) forklarer, at hun hellere ser København have en grøn profil.

- Vi synes, at København skal have en grøn profil. Vi vil gerne tiltrække turister og virksomheder, der kommer hertil på grund af vores grønne profil, siger hun.

Venstre var et af de partier, som stemte for. Flemming Steen Munch, der er gruppeformand for Venstre i Borgerrepræsentationen, tror, at et Formel 1-løb kan markedsføre København.

Han tror, at løbet snart bliver en realitet.

- Jeg vil tror, at en tidshorisont, der hedder 2020 eller 2021, kan være realistisk, siger han.