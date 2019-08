Flere undervisere uden læreruddannelse bekymrer lærere og forældre

Det er langt fra godt for eleverne, at betydeligt flere undervisere uden en læreruddannelse i dag underviser i folkeskolen sammenlignet med for 20 år siden.

Sådan lyder beskeden fra både Danmarks Lærerforening og forældreorganisationen Skole og Forældre.

- Vi synes, det er en bekymrende udvikling. Det er bedst for både elevernes sociale og faglige udvikling, at de undervises af uddannede lærere, siger Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening.

Ifølge en rapport fra tænketanken Kraka og konsulentfirmaet Deloitte, er der fra 1997 til 2017 sket lidt over en fordobling i antallet af personer, der underviser i folkeskolen uden en læreruddannelse bag sig, skriver Jyllands-Posten.

I 1997 var det således ifølge rapporten otte procent af underviserne, der ikke havde bestået lærerseminariet, mens det i 2017 var vokset til 18 procent.

Mange af de uuddannede undervisere er dog vikarer, hvorfor de ikke har fuld tid som undervisere. Derfor svarer det til, at 12 procent af undervisernes årsværk varetages af uuddannede.

Også hos forældreorganisationen Skole og Forældre, har man lagt mærke til udviklingen.

- Vi ved, at forbruget af vikarer er steget ret markant de seneste år, og der er helt sikkert noget at hente ved at bruge vikarer bedre, end man gør i dag, siger Rasmus Edelberg, landsformand for Skole og Forældre.

Noget af det, som forældre oftest oplever som problematisk, er uro i klassen, der forstyrrer undervisningen, og her spiller vikarer en central rolle, mener landsformanden.

- Det er jo ikke sådan, at en god vikar ikke kan komme ind og lave god undervisning. Det sker jo hver dag over alt. Særligt, hvis det er en fast vikar, som skolen bruger tit, og hvis vikaren har fået en god overlevering fra læreren.

- Desværre ser vi dog alt for ofte, at der bruges tilkaldevikarer, der får kort varsel, og som ikke er blevet sat ordentligt ind i undervisningen. Det giver en dårlig kvalitet.

- Noget handler også om, at en vikar jo ikke har det samme kendskab til børnene, og dermed har børnene heller ikke den samme tillid og respekt over nogle voksne, der bare kommer ind og bestemmer. Så skal de måske prøve lidt grænser af, så opstår der uro, og så har vi balladen, siger Rasmus Edelberg.