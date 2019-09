Flere trossamfund risikerer at miste anerkendelse

Kirkeministeriet har sendt flere rykkere til trossamfund, som mangler at registrere sig. 45 mangler.

45 anerkendte trossamfund mangler stadig at registrere sig i Trossamfundsregistret. De risikerer at miste anerkendelsen, hvis ikke de registrerer sig inden en uge.

Det oplyser Kirkeministeriet i en pressemeddelelse.

Ministeriet har sendt flere rykkere til trossamfundene, men flere mangler altså endnu. Fristen for at reagere på seneste rykker er 9. september. Ellers kan den manglende registrering få betydning for anerkendelsen, advarer ministeriet.

Et bredt flertal i Folketinget stod bag Trossamfundsloven fra december 2017.

Den indførte blandt andet, at anerkendte trossamfund skal indberette en række oplysninger om vedtægter, trosgrundlag, centrale læresætninger og årsregnskab til et register.

Siden registrets oprettelse i november sidste år har ministeriet sendt rykkerbreve i februar, april og juli til de trossamfund, der har manglet at indberette sig helt eller delvist.

26. august har ministeriet opgjort, at 45 trossamfund stadig mangler at registrere sig.

Der er i dag 203 anerkendte trossamfund i Danmark. Derudover er der 245 menigheder tilknyttet anerkendte trossamfund. De skal alle indberette en række oplysninger om deres organisation, økonomi og trosgrundlag til registret.