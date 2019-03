Flere politifolk får anklageres sagsbunker til at vokse

Anklagerne er efterhånden udsat for så stort et arbejdspres, at der er risiko for lavere kvalitet i straffesagerne, ligesom der også er personlige konsekvenser.

Det mener formanden for landets anklagere, senioranklager Line Scharf, som reagerer på, at Arbejdstilsynet for nylig har udstedt et påbud.

Indgrebet retter sig mod den del af anklagemyndigheden, som er organiseret i Særlig Efterforskning Øst (SEØ) under Københavns Politi, har mediet Avisen.dk mandag afsløret.

- Påbuddet siger os bare, at der er et stort pres på anklagemyndigheden, men det er der mange steder og ikke kun i SEØ. Det siger sig selv, at det får konsekvenser, når politikerne opruster antallet af politifolk og ikke giver flere ressourcer til anklagerne, siger Line Scharf.

Synspunktet er blevet fremført flere gange for både Rigsadvokaten og for Rigspolitichefen, og her har der været lydhørhed, fortæller formanden for Foreningen af Offentlige Anklagere.

- Pilen peger mod politikerne. Det resulterer i flere sager, når man skaffer flere betjente og frigør ressourcer til efterforskning. Disse sager skal jo behandles af anklagemyndigheden, siger Line Scharf.

- Politikerne skal huske, at politiet ikke kun er politiet, men også omfatter anklagemyndigheden, tilføjer hun.

Når presset er for stort, kan det få konsekvenser.

- Man kan ikke levere den kvalitet, man er kendt for i anklagemyndigheden, når man er presset på tid, siger Line Schaf.

Desuden kan det gå ud over anklagernes ildhu, ligesom der kan opstå symptomer på stress, tilføjer hun.

Ifølge Avisen.dk er der blandt andet eksempler på, at forkerte telefoner er blevet aflyttet. Ifølge påbuddet fra Arbejdstilsynet skal forholdene være forbedret 15. juni.

- Der skal noget til, før anklagere beslutter at tilkalde Arbejdstilsynet. Vi har jo gået i flinkeskolen, bemærker Line Scharf.

Netop antallet af politifolk har såvel politikere som rigspolitiet i årevis været meget optaget af.

I begyndelsen af måneden fortalte rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg således, at man med 11.128 betjente har nået det højeste antal betjente siden en reform i 2007.

- Det giver en mere slagkraftig organisation, har Højbjerg sagt til Ritzau. Og justitsminister Søren Pape Poulsen (K) fulgte op med at sige, at "vi nu ser de tydelige resultater af regeringens politik".