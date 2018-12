Ingen personer er kommet til skade efter at have været i kontakt med hvidt stof, oplyser politiet.

Flere personer er blevet udsat for et ukendt stof på en strandvej i Helsingør.

Det oplyser Nordsjællands Politi fredag formiddag.

Det er ikke oplyst, hvor mange personer der er tale om. De er dog alle blevet skyllet af og er ikke kommet til skade, lyder det klokken 11.30.

Politiet rykkede omkring klokken 10 talstærkt ud til en adresse på Nationernes Allé i Helsingør.

I første omgang omtalte politiet det som "et mistænkeligt forhold". I første omgang var der frygt for, at der kunne være tale om terror. Det er dog i løbet af formmiddagen blevet udelukket.

Politiet tog ingen chancer og har sammen med folk fra kommunens beredskab arbejdet i sikkerhedsdragter.

De berørte personer fik et hvidt pulver på sig. Politiet oplyser kun, at der er tale om flere. Det er derfor uvist, hvor mange og hvem der har fået pulveret på sig.

Det skal nu fastlægges, hvilket stof der er tale om.

Nationernes Allé er kendt som en velhavervej. Det er en blind vej med omkring 20 villaer, der alle er opført mellem 1899 og 1907, skriver vejens grundejerforening på sin hjemmeside.

Vejen løber parallelt med Nordre Strandvej og har Hotel Marienlyst som nabo.

Den ene del af vejens villaer ligger ud til vandet. Det er på "landsiden", at politiet arbejder, skriver sn.dk.

Politiet er på stedet sammen med tre brandbiler, en ambulance og en akutlægebil.

Operativ chef i Beredskabsstyrelsen Lars Høg Schou oplyser på Twitter, at en vagthavende kemiker fra Kemisk Beredskab hjælper på stedet.

Styrelsen har også stillet et såkaldt HazMat-køretøj til rådighed. Det bruges til at håndtere farlige stoffer, kemikalier og materialer.